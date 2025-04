Chociaż zaczęły się wakacje i dzieci raczej nie myślą już o nauce, to rodzice mają na horyzoncie koszty związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Po wyjazdowych wydatkach przyda się dodatkowy zastrzyk gotówki, a do wyboru jest nawet pięć różnych świadczeń na każdego ucznia. Co trzeba zrobić?

Dzieci, których rodzice pobierają zasiłek rodzinny, mają szansę na otrzymanie trzech dodatków finansowych.

100 złotych za rozpoczęcie roku szkolnego

Dochód na członka rodziny nie może jednak przekraczać 674 złotych. Wniosek należy złożyć do końca okresu zasiłkowego, czyli 31 października.

193 złote dla samodzielnego rodzica

Jest to świadczenie przyznawane rodzicom samotnie wychowującym swoje pociechy. Jest ono dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Nie może jednak przekroczyć 386 złotych na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka z niepełnosprawnością kwota jest zwiększona o 80 złotych.

113 złotych za naukę w szkole poza miejscem zamieszkania

Powyższa kwota jest wsparciem dla uczniów mieszkających np. w internacie szkoły w danej miejscowości. Natomiast dofinansowanie do dojazdów do placówki wynosi 69 złotych miesięcznie.

W dalszym ciągu najważniejszym świadczeniem wychowawczym dla każdego dziecka jest 800 plus, które przysługuje rodzicom na każde dziecko mieszkające w Polsce do 18 roku życia.

Kolejnym dodatkiem, który nie posiada kryterium dochodowego, jest jednorazowa pomoc finansowa na Dobry Start, czyli rozpoczęcie roku szkolnego przez uczniów do 20 lat, oraz przez osoby z niepełnosprawnością do 24 lat.

Wnioski można składać już od 1 lipca poprzez platformę ZUS, ponieważ muszą zostać wysłane drogą elektroniczną, a rozliczenia również odbywają się bezgotówkowo na wskazane we wniosku konto w banku. Termin końcowy to 30 listopada, ale lepiej zabrać się za to od razu i nie przegapić szansy.

