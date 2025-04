Kobiety są mistrzyniami zakupów. Istnieją nawet teorie, że są w stanie wydać każdą ilość pieniędzy. Prawda jest taka, że jesteśmy bardzo różne, ale i tak wszystkie choć raz w życiu złapałyśmy się na zakupie zupełnie niepotrzebnej nam rzeczy lub po nieokazyjnej cenie. Aby tego uniknąć, lepiej w ogóle zrezygnować z kupowania pewnych produktów. Wydaje ci się, że ich potrzebujesz, ale wcale tak nie jest...

Na co marnujemy pieniądze?

1. Suplementy diety

Dużo lepiej jest po prostu zdrowo się odżywiać niż faszerować suplementami diety, a pomijać podstawowe posiłki lub stołować się w fast foodach.

2. Drogie kosmetyki

Owszem, są produkty, których cena jest proporcjonalna do jakości. Unikaj jednak kupowania droższych produktów w nadziei, że właśnie ze względu na cenę, będą lepsze. Czytaj skład kosmetyków, dowiaduj się, jakie mają opinie.

3. Balsamy wyszczuplające

Dobrze, że chcesz dbać o siebie, ale na pewno szybciej schudniesz, jeśli zaczniesz uprawiać jakiś sport, niż gdy będziesz wklepywać w siebie balsam i leżeć na kanapie.

4. Jednorazowe reklamówki

Modnie jest być eko. Jednorazówki nie tylko są bezsensownym, nawet jeśli niewielkim, wydatkiem, lecz także poważnie zagrażają środowisku. Lepiej wybieraj płócienne torby na zakupy.

5. Gotowe dania

Lenistwo sporo kosztuje. Przygotowanie domowego posiłku może być 2 lub 3 razy tańsze niż gotowe danie wzięte wprost ze sklepowej półki. I na pewno zdrowsze!

6. Fast foody

To jeszcze gorsza wersja jedzenia. Mają mnóstwo kalorii, a mało wartości odżywczych. Jedynie, co na nich zyskasz, to dodatkowe kilogramy i obfitsze kształty. A jeśli powodują one nie tylko marnowanie pieniędzy, lecz także gorszy wygląd, są podwójnym marnotrawstwem.

7. Brukowce

Gazety, które chcą zarabiać na taniej sensacji, powinnaś od razu skreślić ze swojej listy zakupów. Chyba nie trzeba tłumaczyć, dlaczego.

8. Ubrania z najnowszych kolekcji

Jeśli zależy ci wyłącznie na metkach i ubraniach z nowych kolekcji po to, by poczuć się lepiej przed innymi, powinnaś najpierw wyleczyć się z kompleksów i niskiej samooceny. Porządne ubrania warto kupować, jeśli są dobrej jakości, a nie dlatego, że mają duże logo na środku.

