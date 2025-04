Każdy z nas potrzebuje przerwy i chwili spokoju od pracy. To daje więcej, niż myślisz.

Istnieje zasadnicza różnica między byciem zajętym a produktywnym. Żyjemy w czasach, kiedy nicnierobienie wydaje się nam gorszące.

Bycie zajętym to robienie czegoś w danej chwili, natomiast bycie produktywnym to takie działanie, które wiąże się z osiągnięciem założonych celów.

Serwis powerofpositivity.com przedstawia zachowania, które mogą się wydawać stratą czasu, ale nią nie są.

Siedzenie w ciszy

Wyciszenie może wyglądać na lenistwo, ale wcale nim nie jest. W czasach, gdy jesteśmy zasypywani informacjami, dźwiękami i innymi bodźcami, taki odpoczynek jest naprawdę potrzebny, by uporządkować myśli.

Robienie przerw

Za krótką przerwę podziękuje nam kręgosłup, zwłaszcza gdy przez długi czas przebywamy w jednej pozycji. Nie jesteśmy robotami. Trzeba zaznaczyć, że przerwa to faktyczne oderwanie się od pracy. Czas spędzony na scrollowaniu internetu wbrew pozorom nie jest tak naprawdę odpoczynkiem.

Inaczej jest z szybkimi rozmowami przy kawie. Choć wydają się one stratą czasu, to jednak mogą być pomocne przy budowaniu efektywności zespołu. Pozwalają bowiem zacieśniać więzy międzyludzkie, poznać się lepiej, zrozumieć intencje i motywacje swoje i innych, a dzięki temu efektywniej działać.

Delegowanie zadań

Przekazujesz innym zadania, z którymi sobie nie radzisz bądź nie masz czasu? Jest to jak najbardziej w porządku. Mamy różne zdolności, niektóre sprawy idą nam szybciej, inne wolniej. Oczywiście powinno to działać w dwie strony, to znaczy zrobić czasem coś za kogoś, a nie tylko dokładać innym pracy.

Obserwowanie

Kolejne spotkanie, na którym trwa burza mózgów, a ty kompletnie nie wiesz, co zaproponować? Obserwuj. Czasem cisi obserwatorzy dostrzegają coś, co pozostałym rozmówcom umyka, o ile oczywiście uważnie słuchają.

Sen

Często uznajemy go za stratę czasu. Tymczasem po spokojnie przespanej nocy efektywniej pracujemy, łatwiej kontrolujemy emocje i podejmujemy lepsze decyzje żywieniowe (po nieprzespanej nocy częściej ulegamy żywieniowym zachciankom). Same plusy.

