Możesz dostać dodatkowe pieniądze za podjęcie pracy. Nawet kilkaset złotych na rękę

Dodatek aktywizacyjny to jedno ze świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy. Mogą go otrzymać osoby bezrobotne z prawem do zasiłku, które z własnej inicjatywy podejmą pracę. Należy jednak spełnić określone warunki, aby otrzymać pieniądze i złożyć odpowiedni wniosek do urzędu pracy.