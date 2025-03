Zastanawiasz się, ile kalorii spalamy podczas najróżniejszych aktywności? Podpowiemy, o jakich wartościach mowa w kontekście dnia codziennego, pracy, wypoczynku i aktywności ruchowej. Pamiętaj jednak, że te wartości w twoim przypadku mogą być nieco inne — wyższe lub niższe, gdyż spalanie kalorii zależy od bardzo wielu rzeczy. Od tego zaczniemy ten materiał.

Nieco inne tempo spalania kalorii jest w czasie spoczynku, a inne w czasie wysiłku fizycznego. Tempo to uzależnione jest od różnych czynników.

Czynniki wpływające na spalanie kalorii w spoczynku (BMR - Basal Metabolic Rate):

Wiek . Z wiekiem tempo metabolizmu spada, co oznacza, że organizm spala mniej kalorii w spoczynku.

. Z wiekiem tempo metabolizmu spada, co oznacza, że organizm spala mniej kalorii w spoczynku. Płeć . Mężczyźni mają zazwyczaj wyższy BMR niż kobiety, głównie z powodu większej masy mięśniowej.

. Mężczyźni mają zazwyczaj wyższy BMR niż kobiety, głównie z powodu większej masy mięśniowej. Masa ciała i skład ciał a. Osoby z większą masą ciała i większą masą mięśniową mają wyższy BMR.

a. Osoby z większą masą ciała i większą masą mięśniową mają wyższy BMR. Genetyka . Predyspozycje genetyczne mogą wpływać na tempo metabolizmu.

. Predyspozycje genetyczne mogą wpływać na tempo metabolizmu. Stan zdrowia. Różne schorzenia i ogólny stan zdrowia mogą wpływać na metabolizm. Na przykład choroby tarczycy (niedoczynność lub nadczynność) mogą go spowalniać lub przyspieszać.

Dieta. Regularne spożywanie posiłków oraz jakość i rodzaj spożywanej żywności mogą wpływać na metabolizm. Na przykład diety bogate w białko mogą nieco zwiększyć BMR.

Czynniki wpływające na spalanie kalorii podczas wysiłku fizycznego:

Intensywność i czas trwania ćwiczeń . Im wyższa intensywność i dłuższy czas trwania wysiłku, tym więcej kalorii spalamy.

. Im wyższa intensywność i dłuższy czas trwania wysiłku, tym więcej kalorii spalamy. Rodzaj aktywności . Różne formy aktywności fizycznej spalają różne ilości kalorii. Na przykład bieganie spala więcej kalorii niż chodzenie, a gra w tenisa więcej niż jogging.

. Różne formy aktywności fizycznej spalają różne ilości kalorii. Na przykład bieganie spala więcej kalorii niż chodzenie, a gra w tenisa więcej niż jogging. Masa ciała . Osoby z większą masą ciała spalają więcej kalorii podczas wysiłku, ponieważ ich organizm musi wykonać więcej pracy.

. Osoby z większą masą ciała spalają więcej kalorii podczas wysiłku, ponieważ ich organizm musi wykonać więcej pracy. Poziom sprawności fizycznej . Osoby bardziej wysportowane mogą spalać mniej kalorii na wykonanie tej samej pracy co osoby mniej wysportowane, ponieważ ich organizmy są bardziej efektywne.

. Osoby bardziej wysportowane mogą spalać mniej kalorii na wykonanie tej samej pracy co osoby mniej wysportowane, ponieważ ich organizmy są bardziej efektywne. Płeć . Mężczyźni mogą spalać więcej kalorii niż kobiety podczas wysiłku, z uwagi na większą masę mięśniową.

. Mężczyźni mogą spalać więcej kalorii niż kobiety podczas wysiłku, z uwagi na większą masę mięśniową. Skład ciała. Osoby z większą masą mięśniową spalają więcej kalorii niż osoby z większą ilością tkanki tłuszczowej.

Ponieważ spalanie kalorii zależy od tak wielu różnych czynników, bardzo trudno jest oszacować, ile konkretna osoba spala kalorii podczas codziennego dnia czy różnych aktywności. Dlatego zwykle podaje się te wartości dla przeciętnej, zdrowej osoby o przeciętnej masie ciała – 65 kg. Trzeba jednak pamiętać, że u każdego spalanie kalorii może być inne – niższe lub wyższe od przeciętnego.

Przeciętny, dorosły mężczyzna spala od 2,000 do 3,000 kalorii dziennie, a kobieta od 1,600 do 2,400 kalorii. To, ile kalorii spalamy dziennie, zależy bowiem o wielu czynników, np. od rodzaju podejmowanych aktywności i rodzaju pracy.

W tej części materiału podajemy typowe, zwykłe aktywności dnia codziennego. Aktywności sportowe omawiamy w kolejnej części tekstu.

Ile kalorii spalamy podczas snu?

Podczas snu organizm również spala kalorie, choć w mniejszym tempie. Średnio spalanie kalorii podczas snu wynosi około 0,42 kalorii na kilogram masy ciała na godzinę. Dla osoby ważącej 70 kg oznacza to spalanie około 300-400 kalorii podczas 8 godzin snu.

Ile kalorii spala się podczas siedzenia?

Podczas siedzenia spalamy około 1-1,5 kalorii na minutę, co daje około 60-90 kalorii na godzinę, w zależności od masy ciała i ogólnego tempa metabolizmu.

Ile kalorii spalamy podczas spaceru?

Spacerując w tempie umiarkowanym (około 5 km/h), spalamy około 4-5 kalorii na minutę. Przeciętnie, spacer w takim tempie trwający 30 minut spala więc około 150-200 kalorii.

Ile kalorii spala się podczas pracy?

Podajemy przykładowe spalanie kalorii w różnych rodzajach pracy:

Praca biurowa siedząca - 105 kcal

- 105 kcal Praca biurowa chodząca - 140 kcal

Praca fryzjerki - 245 kcal

Praca pielęgniarki - 280 kcal

- 280 kcal Praca nauczycielki - 105 kcal

- 105 kcal Praca sprzedawczyni - 140 kcal

Ile kalorii spala się podczas pracy fizycznej?

Praca fizyczna, w zależności od intensywności, może spalać od 200 do 600 kalorii na godzinę. Na przykład, praca w ogrodzie może spalić około 300 kalorii na godzinę, podczas gdy intensywna praca budowlana może spalić w godzinę nawet do 600 kalorii.

Ile kalorii spala się podczas sprzątania?

Sprzątanie spala około 150-250 kalorii na godzinę, w zależności od intensywności czynności, takich jak odkurzanie, mycie podłóg czy ścieranie kurzu.

Poniżej średnie spalanie kalorii na godzinę podczas różnych prac domowych:

Zmywanie naczyń - 140 kcal

Gotowanie - 120 kcal

Prasowanie - 140 kcal

Mycie okien - 120 kcal

Mycie podłogi - 213 kcal

Odkurzanie - 135 kcal

Pranie ręczne - 150 kcal

Praca w ogrodzie - 350 kcal

Mycie samochodu - 310 kcal

Robienie zakupów - 240 kcal

fot. Ile kalorii spalamy podczas sprzątania/ Adobe Stock, Impact Photography

Ile kalorii spala się podczas orgazmu i stosunku?

Podczas stosunku seksualnego i orgazmu spala się około 3-4 kalorii na minutę. W zależności od długości i intensywności stosunku może to być od 50 do 100 kalorii.

Ile kalorii spala się podczas całowania?

Całowanie spala około 2-3 kalorii na minutę. W ciągu godziny może to być od 120 do 180 kalorii, w zależności od intensywności całowania.

Ile kalorii spala się podczas odpoczynku?

Oto przeciętne spalanie kalorii na godzinę podczas różnych form odpoczynku:

Oglądanie telewizji - 35 kcal

Czytanie książki - 38 kcal

Leżenie - 35 kcal

Pisanie wiadomości tekstowych - 40 kcal

Spacerowanie z psem - 168 kcal

Spanie - 70 kcal

Bawienie się z dziećmi - 300 kcal

Tutaj zajmiemy się najpopularniejszymi sportowymi aktywnościami fizycznymi. Tutaj też umieściliśmy spalanie kalorii podczas morsowania i porodu.

Ile kalorii spala się podczas biegania?

Bieganie w tempie 8 km/h (średnie tempo) spala około 10-12 kalorii na minutę. Oznacza to, że bieganie przez 30 minut spala od 300 do 360 kalorii. Wolniejsze tempo spala mniej kalorii, a szybsze więcej. Więcej o spalaniu kalorii podczas biegania przeczytaj w materiale: Ile kalorii spalasz podczas biegania.

Ile kalorii spala się podczas treningu siłowego?

Trening siłowy spala około 3-6 kalorii na minutę, w zależności od intensywności i rodzaju ćwiczeń. Godzinny trening może spalić od 180 do 360 kalorii.

Ile spalamy kalorii podczas jazdy na rowerze?

Jazda na rowerze w tempie umiarkowanym (około 15-20 km/h) spala około 7-10 kalorii na minutę. Godzinna jazda może więc spalić od 420 do 600 kalorii.

Ile kalorii spala się podczas tańca?

Taniec w umiarkowanym tempie spala około 5-7 kalorii na minutę. Godzina tańca może spalić od 300 do 420 kalorii. Wiele zależy od tempa i rodzaju tańca. Im szybsze tempo i im wymyślniejsze, angażujące więcej mięśni figury, tym spalanie jest wyższe. Dlatego „tango-przytulango” spali mniej kalorii niż np. rock-and-roll.

Ile kalorii spalamy podczas pływania?

Pływanie w umiarkowanym tempie spala około 8-10 kalorii na minutę. Godzinne pływanie może spalić od 480 do 600 kalorii. Ale liczy się czas faktycznego pływania, moczenie się przy krawędzi basenu się nie liczy.

Ile kalorii spalamy podczas aerobiku?

Aerobik spala około 6-8 kalorii na minutę. Godzinna sesja aerobiku może spalić od 360 do 480 kalorii. Spalanie może być nawet wyższe, jeśli zajęcia będą bardzo intensywne – w szybkim tempie, z podskokami.

Ile kalorii spalamy podczas morsowania?

Morsowanie (kąpiele w zimnej wodzie) może spalać dodatkowe kalorie ze względu na konieczność ogrzewania ciała. Może to być około 200-400 kalorii na godzinę, w zależności od długości i intensywności morsowania. Problem w tym, że nikt nie morsuje przez godzinę, więc jedna sesja morsowania nie spala dużej liczby kalorii.

Ile kalorii spala się podczas porodu?

Poród jest bardzo wymagający fizycznie i może spalać od 200 do 500 kalorii na godzinę. Całkowita ilość spalonych kalorii zależy od długości i intensywności procesu porodowego. Zakładając, że poród trwa 8 godzin, spalanie wyniesie 1600-4000 kcal.

fot. Ile kalorii spalamy podczas biegania/ Adobe Stock, muse studio

Artykuł pierwotnie opublikowano 24.03.2020 r.

