Mówisz tak, odbierając telefon? Może cię to wpędzić w kłopoty

Zwykle odbieramy telefon i automatycznie mówimy „Tak słucham”. Okazuje się, że ten zwrot może przysporzyć nam kłopotów. Co mówić, gdy odbieramy telefon? Na co uważać, kiedy ktoś do nas dzwoni? Warto przeanalizować nasze zachowania i rozważyć zmianę nawyków, aby uniknąć potencjalnych nieprzyjemności.