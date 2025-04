Nasze społeczeństwo tak bardzo uzależniło się od smartfonów, że chce mieć je przy sobie praktycznie przez cały czas. Nic dziwnego, że dobrym pomysłem jest podłączenie telefonu do ładowania w nocy.

Reklama

Spis treści:

Telefon naładowany przez całą noc jest gotowy do użytkowania od samego rana. Specjaliści ostrzegają jednak, że jest to duży błąd. Ma to bowiem negatywny wpływ na kondycję baterii. Podczas ładowania w nocy urządzenie wielokrotnie osiąga stan 100% naładowania, przez co ponownie rozłącza się i załadowuje, a to grozi jego przegraniem, a nawet zwarciem.

Strażacy alarmują o coraz częstszych przypadkach pożaru spowodowanych podłączonymi do gniazdka urządzeniami w nocy. Każde wejście ma jednak swoje ograniczenia i łatwo może dojść do przeciążenia, a telefon znajduje się zawsze blisko nas.

Jeśli zauważymy, że nasz telefon zbliża się do końca ładowania, lepiej odłączyć go chwilę wcześniej, a nasz sprzęt jeszcze długo nam posłuży. Zaleca się nie podłączanie wszystkich urządzeń jednocześnie do jednego gniazdka czy przedłużacza. Warto rozejrzeć się, czy w pobliżu nie znajduje się inne wolne wejście. Najbezpieczniej jednak robić to w ciągu dnia, kiedy możemy kontrolować stan baterii.

Z pewnością telefonowi nie służą częste zmiany temperatury, a także intensywne używanie go, kiedy na wyświetlaczu widać już ostatnie kreski baterii. Jej wymiana to jednak kosztowny proces, zatem trzeba o tym pamiętać, a najwygodniej wyposażyć się w naładowanego powerbanka i mieć go zawsze przy sobie w razie potrzeby, zwłaszcza podczas podroży na wakacje.

Reklama

Czytaj także:

Od teraz już nigdy nie zostawisz klucza w drzwiach na noc. Policjanci ostrzegają przed zgubną praktyką

Włączaj pralkę tylko o tej określonej porze. Zmniejszysz swoje rachunki nawet o połowę

Nigdy nie popełniaj tego błędu w upały. Eksperci apelują: „To działa, przetestowaliśmy”