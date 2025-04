Zastanawiasz się, jak schłodzić telefon latem? Mamy dla ciebie skuteczne, szybkie i bezpieczne sposoby

Sposoby na ochłodzenie telefonu to np. schowanie go w cieniu, skorzystanie z podkładki chłodzącej i wyciągnięcie go z etui. Żaden sprzęt nie lubi wysokich temperatur, a przegrzanie telefonu może zaburzyć jego podstawowe funkcje. By uniknąć przegrzewania się telefonu w przyszłości, unikaj kładzenia go na słońcu, wybierz przewiewne etui i nie ładuj telefonu bez potrzeby.