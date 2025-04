Nie zawsze mamy dostateczną ochotę do pracy, czasami idzie nam po prostu słabo, mozolnie, jesteśmy zmęczeni, niewyspani lub w złym nastroju. Od czasu do czasu zdarza się tak każdemu. Gorzej jednak, gdy przychodzimy do pracy pełni zapału i z mocnym postanowieniem efektywnego przeżycia dnia, a coś nam w tym ewidentnie przeszkadza. Są pewne rzeczy i sprawy, które nas szczególnie irytują i zdecydowanie obniżają naszą motywację do pracy. Co do nich należy?

Reklama

Chaotyczne przydzielanie zadań

Kiedy nigdy nie wiesz, co zostanie ci zlecone, nie masz za dużej motywacji do pracy. Nic dziwnego. Dużo łatwiej jest pracować, kiedy panuje ogólny porządek, masz schemat i harmonogram zadań na cały dzień i wiesz, co po czym robić i ile czasu przeznaczyć na konkretne zadanie, by wyrobić się ze wszystkimi zadaniami na czas.

Obarczanie pracowników zadaniami, które nie należą do ich obowiązków

Jeśli szefa nie obchodzi to, co należy do twoich obowiązków, a co zdecydowanie nie i zleca ci wykonanie zadań zupełnie nie będących w twoich kompetencjach, nie dziwne, że masz poczucie frustracji i niesprawiedliwości. Kiepsko się też pracuje, gdy ktoś ciągle prosi się po koleżeńsku, żebyś zrobiła coś za niego i właściwie to nie możesz odmówić, bo przecież pracujesz dużo krócej i nie wypada. Jak w takich warunkach zachować spokój?

Stres związany z koniecznością wykonania czegoś na wczoraj

Robisz coś spokojnie, a tu nagle wpada zdenerwowany kierownik i nakazuje ci, żebyś zrobiła coś natychmiast. Odrywa cię przy tym od twoich zadań, zupełnie się tym nie przejmując. Najgorzej jest, jeśli takie nagłe zlecenie na wczoraj wynika z nieuwagi twojego przełożonego, który zwyczajnie zapomniał, żeby wcześniej uprzedzić cię, że trzeba będzie zrobić dane zadanie.

Rozgardiasz w biurze open space

Próbujesz pracować, ale kompletnie nie możesz się skupić, bo w tym samym biurze razem z tobą siedzi jeszcze 20 innych osób i jest nieustanny gwar. Jedni coś opowiadają, inni słuchają muzyki w słuchawkach, ale tak głośno, że spokojnie mogliby je zdjąć z uszu, bo i tak wszyscy słyszą melodię, jeszcze inni krzątają się, porządkując coś na biurku. I tak, zamiast godziny, ślęczysz nad zadaniem już pół dnia. Czy mimo to nadal możesz być zmotywowana do działania?

Reklama

Zobacz też:

Poznaj typowe grzeszki Polaków w pracy

Drzemka w pracy - czy warto ją stosować?

Rady dla ciężarnej w pracy