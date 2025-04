Od dłuższego czasu czujesz, że atmosfera w pracy staje się nie do zniesienia. Masz dosyć szefa i jego niekończących się uwag. Jesteś świadoma tego, że czegokolwiek byś nie zrobiła i tak czeka cię jedynie skrzywione spojrzenie niezadowolonego przełożonego. Nie lekceważ tego, mobbing w pracy to bardzo poważna sprawa. Jak sobie z tym radzić?

1. Nie zamiataj sprawy pod dywan

Nie możesz udawać, że nic się nie dzieje i siedzieć cicho jak mysz pod miotłą. Takie zachowanie jedynie może pogorszyć sprawę i wzmocnić napastliwość szefa. Musisz zacząć stawiać granice. Jeżeli do tej pory sprawiałaś wrażenie, że nic nie przeszkadza ci w zachowaniu przełożonego, nie dziw się, że on bezkarnie nadal pozwala sobie na niemiłe uwagi pod twoim adresem.

2. Mów jasno, że nie życzysz sobie obraźliwych uwag

Owszem, jesteś osoba podwładną wobec szefa, ale nie znaczy to, że masz w milczeniu przyjmować wszystko, co on mówi. Relacje między wami powinny opierać się wyłącznie na sprawach służbowych i merytorycznych. Jeżeli szef zaczyna robić uwagi skierowane bezpośrednio w twoją osobę i nie dotyczą one pełnionych przez ciebie obowiązków, nie zgadzaj się na to. Nie bój się, że ktoś usłyszy twoje nieporozumienia z szefem. To on powinien się wstydzić, jeśli jego zachowanie jest niestosowne.

3. Uświadom szefa, że masz za dużo obowiązków

Nie pozwalaj na to, by szef zarzucał cię coraz to nowymi obowiązkami. Jeśli już ledwo wyrabiasz się z zadaniami, powiedz, że potrzebujesz pomocy. Jeśli szef faktycznie się na ciebie uwziął, może specjalnie obarczać cię zbyt wieloma rzeczami naraz.

4. Nie daj się wykorzystywać

Twój szef wydaje ci polecenia, żebyś załatwiała jego prywatne sprawy? Pora z tym skończyć. Ty też masz swoje prywatne życie i nie możesz wyręczać go w jego obowiązkach, a po pracy jeszcze zamiast do domu jechać do szkoły odebrać jego dzieci. Nie daj sobie wmówić, że powinnaś spełniać wszystkie polecenia szefa. Jeżeli wykraczają one poza twoje obowiązki, spokojnie, ale stanowczo odmów ich wypełnienia.

5. Wzmocnij swoją samoocenę

Jeżeli w oczach szefa jesteś osobą niepewną i zahukaną, możesz być łatwym celem do wyładowania swoich frustracji. Szef musi czuć respekt i szacunek do ciebie, wtedy nie pozwoli sobie na zbyt wiele. Zadbaj zatem o swoją samoocenę. Po pierwsze nie zapominaj o mnóstwie zalet, które posiadasz, a po drugie dbaj o dobre samopoczucie i wygląd. Po pracy rób rzeczy, które uwielbiasz i są dla ciebie radością. Uśmiech na twarzy i pozytywne patrzenie na świat pozostanie aż do kolejnego dnia w pracy. Pewna siebie z łatwością odeprzesz każdy atak.

6. Weź przykład z asertywnych współpracowników

Nie wiesz, jak reagować na docinki szefa? Ucz się tego od kolegów z pracy. Możesz obracać słowa w szefa w żart lub odbijać piłeczkę. Zobacz, że osoby, które mają tzw. cięty język, nie borykają się zazwyczaj z mobbingiem.

7. Zajrzyj do kodeksu pracy

Ważne jest, by twoje argumenty były słuszne i trudne do zbicia, jeśli będziesz konfrontować się z szefem. Poradź się zatem znajomej prawniczki, jak możesz walczyć z mobbingiem lub zajrzyj do kodeksu pracy. Jest mnóstwo przepisów mówiących o tym, jakie konsekwencje czekają szefa, który stosuje mobbing wobec pracowników.

8. Poradź się Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego

Na szczęście istnieją instytucje odpowiedzialne za zwalczanie mobbingu w pracy. Należy do nich np. Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe. Napisz do nich list, opisz swoją sytuację, a na pewno pomogą ci we właściwy sposób.

9. Odejdź z firmy

Niestety, jeśli szef nie wykazuje chęci zmiany i nic nie powstrzymuje go przed stosowaniem mobbingu, lepiej odejdź z pracy. Pozwalanie na długotrwałe dręczenie i wyżywanie się na tobie niesie za sobą zagrożenie dla twojego zdrowia psychicznego. Nie pozwól na to, by praca cię wyniszczała. Odejdź od szefa tyrana. Na pewno prędzej czy później znajdziesz pracę marzeń.

