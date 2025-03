Mężczyzna dostał wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu.

Portal forsal.pl opisał historię pana Patryka, który w 2005 roku zdecydował się wyprowadzić z Warszawy. Zdecydował, że zamieszka w chatce w Bieszczadach.

Wcześniej sprzedał wszystkie urządzenia elektroniczne, jakie miał – radio, telewizor, laptop, a nawet telefon. W nowym lokum nie miał nawet prądu. Niestety, zapomniał o wyrejestrowaniu się z abonamentu RTV.

Brak prądu nie przeszkodził jednak Poczcie Polskiej upomnieć się o uiszczenie zaległych opłat, której po 19. latach udało się ustalić adres mężczyzny. Do pustelnika dotarł komornik.

Sprawa trafiła do sądu. Niestety, po długiej batalii wiele wskazuje na to, że mężczyzna nie uniknie płatności. Nie pomogło nawet zaświadczenie od Tauron, w którym operator potwierdził, że nie jest on związany umową na dostarczanie energii elektrycznej.

Z reguły abonament rtv płaci się od telewizora bądź radia, niezależnie od tego, czy się z niego korzysta czy nie.

Okres uiszczania opłaty za odbiornik obejmuje czas od momentu zarejestrowania do momentu wyrejestrowania. Oznacza to, że dopóki użytkownik nie wyrejestruje urządzenia, jest formalnie zobowiązany do uiszczania opłat za posiadanie telewizora.

Po wyrejestrowaniu urządzenia zaleca się przechowywanie dokumentów potwierdzających tę czynność. Pozwoli to uniknąć wątpliwości w razie kontroli.

