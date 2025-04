Netflix to prawdziwa kopalnia filmów i seriali, zwłaszcza dla leniuchów, którym nie chce wychodzić się z domu do kina. Biblioteka jest obecnie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników i po opłaceniu określonej subskrypcji miesięcznej bądź abonamentu. To ma się jednak zmienić na korzyść klientów platformy. Kiedy można spodziewać się rewolucji?

W sieci już od dawna krążyły plotki o tym, że Netflix ma stać się darmową platformą streamingową. Okazuje się, że takie rozwiązanie jest tylko kwestią czasu. Na niekorzyść wizerunku firmy zadziałały liczne zmiany związane z podziałem konta między bliskich użytkowników czy określanie swojej stałej lokalizacji. Na początku firma oferowała darmowy miesiąc próbny, a także możliwość dzielenia się hasłem. Miłośnicy seriali już przebierają nogami, nie mogąc doczekać się nadchodzących zmian.

Pomysł darmowego Netflixa to przede wszystkim reakcja na liczne protesty dotyczące ciągłych podwyżek cen za abonament. Twórcy planują udostępnić w zamian bezpłatną wersję serwisu, ale za to ze zwiększoną ilością reklam. Wówczas koszty mogłyby zostać przeniesione na sponsorów. Im więcej chętnych, tym większa ilość firm zechce nawiązać współpracę z platformą.

Jak donosi portal Bloomberg, takie rozwiązanie ma wkrótce objąć kraje Azji i Europy, a na liście znajdują się m.in. Niemcy. Niewykluczone, że usługa będzie dostępna również dla polskich użytkowników.

