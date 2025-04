Zwierzęta są ważną częścią ludzkiego świata. Nic więc dziwnego, że wzbudzają także zainteresowanie naukowców. Najnowsze badania na temat tych czworonogów wykazały zaskakujące wnioski. Okazuje się, że nasi pupile uwielbiają oglądać z nami telewizję, a nawet mają konkretne upodobania, co do programów, które się w niej pojawiają. Sam zobacz, co najchętniej ogląda twój psi przyjaciel.

Psy uwielbiają oglądać telewizję

Portal wirtualnemedia.pl donosi, że to badanie zostało przeprowadzone przez naukowców ze School of Veterinary Medicine na Uniwersytecie Wisconsin-Madison. Eksperyment trwał przez rok – od marca 2022 do marca 2023. Wyniki opublikowane na łamach magazynu „Applied Animal Behaviour Science” są co najmniej zaskakujące.

Okazuje się, że psy uwielbiają oglądać telewizję ze swoimi właścicielami. A co oglądają najchętniej?

Naszym celem jest ustalenie, co psy lubią oglądać w telewizji. To interesujące z punktu widzenia psiej behawiorystyki, ale chcemy również opracować nowe metody badania wzroku psów – powiedziała dr Freya Mowat, specjalistka w dziedzinie okulistyki weterynaryjnej, która była przewodniczącą grupy naukowców pracujących przy tym badaniu.

Właśnie dzięki wnioskom wysnutym przez uczonych wszystko stało się jasne.

Psy najchętniej oglądają programy o psach

Okazuje się, że nasi pupile najchętniej oglądają programy o innych psach. Dotyczy to zarówno tego, co pojawia się na ekranie telewizora, ale również wszystkich obrazów wyświetlanych np. na komputerze czy telefonie.

Co ciekawe, aż 78% badanych psów podczas oglądania telewizji wykazywało aktywność, np. biegało lub piszczało. Chęć przykuwania wzroku do ekranu zależała również od wieku psa, co udowodniło, że im starszy pies, tym mniej jest zainteresowany tym, co dzieje się w telewizorze.

Jeżeli zatem jakikolwiek czworonóg pojawi się na ekranie, gdy coś oglądasz, nie dziw się, że twój pupil także jest tym zainteresowany.

Źródło: wirtualnemedia.pl

