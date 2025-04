Gdy rok temu, z powodu ulewnych deszczy, tuż przed Halloween w Wielkiej Brytanii ogłoszono nieurodzaj dyń, wolontariusze z organizacji charytatywnej English Heritage zaczęli nawoływać do powrotu do tradycji i rzeźbienia w rzepach. Wielu Brytyjczykom pomysł ten wydawał się dziwny, nie wiedzieli bowiem, że to właśnie rzepy były niegdyś używane do rzeźbienia charakterystycznych latarni, które miały oświetlać ciemności zmarłym.

W dzisiejszych czasach słowo „halloween” kojarzymy zwykle z amerykańskim świętem i przebierankami, tak często pokazywanymi w telewizji czy internecie. Prawda jest jednak taka, że tradycja ta wcale nie wywodzi się ze Stanów, a w wielu krajach obchodzi się ten dzień zupełnie inaczej!

Rzeźbione rzepy



Jeśli myślicie, że halloweenowe rzeźbione dynie to pomysł Amerykanów, jesteście w błędzie. Tradycyjnie wycinanie takich latarni wywodzi się z Irlandii, gdzie początkowo wykonywano je z innych warzyw, gdyż do czasów odkrycia Ameryki dyni nie znano. Jakich? Najczęściej z brukwi, buraków i rzepy. Dopiero Brytyjczycy zamienili tę ostatnią na jack-o-latern z dyni, gdyż była większa i wygodniej się w niej rzeźbiło. Latarnie wycinane z rzepy wyglądają natomiast dużo straszniej niż te dyniowe…

Puste krzesło przy kominku



Czesi celebrują święto zmarłych 2 listopada poprzez ustawianie przy kominku pustych krzeseł symbolizujących bliskie zmarłe osoby.

Obierki jabłek



W Halloween Szkoci wycinają z jabłek jak najdłuższe kawałki obierek i rzucają je przez ramię za siebie. Następnie zgaduje się, w jaką literę ułożyły się na podłodze – według wierzeń będzie ona bowiem pierwszą literą imienia przyszłego wybranka osoby biorącej udział w zabawie.

Triki za smakołyki



W USA w Halloween dzieci chodzą od domu do domu, krzycząc „trick or treat” (ang. „cukierek albo psikus”), by dostać słodycze. W niektórych krajach Ameryki Północnej przyjął się jednak zwyczaj według którego maluchy wołają „tricks for treats” (ang. „trik za smakołyki”), a w zamian za opowiadane żarty otrzymują wówczas słodkie pyszności.

Pierścionek w cieście



W Irlandii na Halloween piecze się bogate w składniki owocowe ciasto zwane „barmbrack”. W trakcie pieczenia wrzuca się do niego pierścionek. Według tradycji ten, kto go znajdzie w trakcie jedzenia, w kolejnym roku znajdzie miłość.

Mroczne lustro



Ta tradycja jest przeznaczona tylko dla odważnych: w niektórych miastach Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej wierzy się, że wystarczy spojrzeć w lustro w ciemnym pokoju w halloweenową noc, by zobaczyć za sobą przyszłego męża lub żonę.

Chleb dla zmarłych



W Austrii pomiędzy 30 października a 8 listopada celebruje się Seleenwoche (Tydzień Wszystkich Świętych). Na stołach w domach zostawia się wtedy zapaloną lampkę, chleb i wodę, by przywitać duchy zmarłych. 1 listopada Austriacy całymi rodzinami idą na cmentarze, zostawiając na grobach zapalone latarnie, które mają oświetlić mrok zmarłym.

Chowanie noży



W Niemczech, w obawie przed duszami zmarłych powracających na ziemię, chowa się w domach wszystkie noże. Mówi się, że tradycja ta chroni zarówno żyjących, jak i umarłych, przed krzywdą związaną z użyciem tych niebezpiecznych narzędzi i przed… kłótnią pomiędzy jednymi i drugimi.

Cukierki od zmarłych



Ciekawy halloweenowy zwyczaj panuje także we Włoszech, gdzie na dzieci czekają rano cukierki i prezenty pozostawione – według ich rodziców – przez… zmartwychwstałych zmarłych.

Soul cakes



Soul cakes to małe ciasteczka rozdawane biednym dzieciom, by przypominać im o duszach zmarłych. Wywodzą się z tradycji chrześcijańskiej, a wykonywano je z użyciem cynamonu, imbiru, rodzinek, porzeczek, ziela angielskiego i gałki muszkatołowej. W dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki dzieci chodziły od drzwi do drzwi, śpiewając i prosząc o ciastka. Obecnie zwyczaj ten kultywuje się w wielu brytyjskich miastach.

