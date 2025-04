Nadchodzi czas mrocznych przyjęć na Halloween! W ten wieczór masz okazję zaprezentować nie tylko swój błyskotliwy czarny humor, ale także niepospolite umiejętności kulinarne.



Fot. Materiały prasowe Polsat Food Network

Nie chcesz spędzić całego wieczoru w kuchni, ale chcesz zaskoczyć gości, prawda? Jeżeli opatrzyły Ci się już halloweenowe standardy, takie jak „paluchy wiedźmy” czy dyniowe muffinki przystrojone pająkami, mamy coś specjalnie dla Ciebie!

Skorzystaj z inspiracji od najlepszych mistrzów kuchni Polsat Food Network! Oto kompletna propozycja menu na Halloween Party. Przepisy dziecinne proste i szybkie, a przy tym niebanalne i zaskakujące. Nie tylko smakują wyśmienicie, ale też wyglądają niezwykle apetycznie, zachowując przy tym lekko upiorną konwencję, obowiązującą w ten wieczór. Wśród nich są również takie, które zadowolą wegetarian i wegan.

W menu znajdziecie poncz z gałkami ocznymi (w wersji alkoholowej lub bez), krwawą zupę lub do wyboru sycącą, gęstą zupę rybną serwowaną w dyni, a także pyszne pizzowe duszki, które łatwo podać na przyjęciu oraz deser w postaci tradycyjnego amerykańskiego placka dyniowego w wersji wegańskiej, a na koniec mrożone bananowe mumie. Strasznego… tzn. smacznego! :)



6 super przepisów na Halloween:



Straszny poncz z gałkami ocznymi

Fot. Materiały prasowe Polsat Food Network

• Czas przygotowywania: 10 minut

• Czas mrożenia: 1 h

• Stopień trudności: łatwy

• Liczba porcji: 6-8

Składniki:



• 12 do 24 świeżych borówek amerykańskich

• 12 sztuk odsączonych liczi z puszki

• 5-6 łyżek stołowych syropu z liczi

• 3 szklanki soku z jagód (lub innego w zbliżonym kolorze, np. czarna porzeczka)

• 1/3 szklanki soku ze świeżo wyciśniętej limonki

(na taką ilość potrzebne są około 4 limonki)

• 2 szklanki wody gazowanej

• lód

• opcjonalnie 3/4 szklanki ginu

Przygotowanie:



1 lub 2 borówki (w zależności od wielkości) włóż w każdy owoc liczi, następnie połóż na płaskim talerzu i włóż do zamrażalki na około godzinę.

Wymieszaj razem: 5 łyżek syropu liczi, sok z jagód i sok z limonki. Dodaj (jeśli chcesz) gin, a następnie wodę gazowaną. Jeśli smak koktajlu jest za cierpki, możesz dodać więcej syropu z liczi.

Przelej do wysokich szklanek i do każdej dodaj „gałki oczne” z liczi.

Krwawa zupka

Fot. Materiały prasowe Polsat Food Network

• Czas przygotowywania: 15 minut

• Czas gotowania: 35 minut

• Stopień trudności: łatwy

• Liczba porcji: 4

Składniki:



• około 500- 600g buraczków ze słoika

• 1 obrana i pokrojona cebula

• 2 obrane i zgniecione ząbki czosnku

• 1 łyżka oleju rzepakowego

• 1 łyżka cukru

• 600 ml gorącego bulionu warzywnego

• gęsta śmietana crème fraîche

• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:



Rozgrzej olej na patelni. Cebulę i czosnek podsmaż do miękkości (około 15 minut). Dodaj buraki i wymieszaj. Na patelnię wlej gorący bulion. Gotuj jeszcze około 20-25 minut na małym ogniu.

Zmiksuj zupę i dodaj łyżkę cukru.

Przed podaniem dopraw do smaku i podgrzej, nie doprowadzając do wrzenia.

Gęstą śmietanę nałóż łyżką na środek, następnie za pomocą wykałaczki rozprowadź po talerzu tak, żeby stworzyła wzór pajęczyny.

Podawaj gorące, z pieczywem lub grzankami.

Halloweenowa zupa rybna w dyni

Fot. Materiały prasowe Polsat Food Network

• Czas przygotowywania: 25 minut

• Czas gotowania: 35 minut

• Stopień trudności: łatwy

• Liczba porcji: 3

Składniki:



• 3 mini dynie

• sól i czarny pieprz, płatki wędzonej papryki, pieprz cayenne, chili

• oliwa z oliwek

• 1 mała, drobno posiekana cebula

• 1 zmiażdżony ząbek czosnku

• 300ml bulionu rybnego

• 150ml mleka

• 75ml białego wytrawnego wina

• 1 liść laurowy

• 2 gałązki tymianku

• 2 średnie, pokrojone w kostkę ziemniaki

• Po 75g z 4-5 różnych rodzajów ryb i owoców morza (np. dziki łosoś, mintaj, dorsz, krab, rak), w kawałkach

• 150 ml gęstej śmietany

• starta skórka z cytryny

• 1 łyżka posiekanego szczypiorku

• 2 łyżki posiekanej natki pietruszki

Przygotowanie:



Rozgrzej piekarnik do 190°C. Odkrój górną część dyni, wydrąż ją i oczyść, również odkrojoną górną część.

Nasiona z dyni rozłóż na blaszce. Posyp solą, pieprzem, płatkami papryki i chili. Polej delikatnie oliwą.

Posmaruj oliwą wydrążone dynie od środka, to samo zrób z „pokrywkami”. Posyp chilli i piecz w piekarniku około 25 minut. Po tym czasie dołóż nasiona dyni do piekarnika i piecz jeszcze 5-10 minut.

W czasie pieczenia dyni przygotuj zupę. Cebulę i czosnek z 1 łyżką oliwy podsmaż na patelni. Następnie dodaj bulion rybny, mleko, białe wino, liść laurowy i tymianek. Dopraw do smaku szczyptą soli, pieprzu i cayenne.

Wszystko zagotuj, do wrzącej zupy dołóż pokrojone ziemniaki. Przykryj i gotuj około 5 minut – aż ziemniaki zmiękną. Dodaj do zupy ryby i owoce morza. Gotuj na małym ogniu przez kolejne 2-3 minuty, aż owoce morza będą gotowe, dołóż do zupy startą skórkę z cytryny, śmietanę, szczypiorek i pietruszkę.

Przelej zupę do upieczonych, wydrążonych dyń, posyp na wierzchu prażonymi nasionami, szczypiorkiem i pietruszką.

Porada: Miski z dyni są opcjonalne. Jeżeli masz bardzo mało czasu, zrezygnuj z nich i podaj zupę w zwykłych miskach.

Małe, białe, upiorne pizze

Fot. Materiały prasowe Polsat Food Network

• Czas przygotowania: 15 minut

• Czas gotowania: 20 minut

• Stopień trudności: łatwe

• Liczba porcji: 4

Składniki:



• ok. 0,5 kg ciasta na pizzę (może być gotowe)

• biała mąka do podsypania ciasta

• 1 łyżka stołowa oliwy z oliwek

• 1 ząbek czosnku, drobno starty

• sól i świeżo zmielony czarny pieprz

• 250 ml (1 szklanka) sera ricotta

• ⅓ szklanki startego parmezanu

• ½ łyżeczki przyprawy włoskiej

• 375ml (1 ½ szklanki) startego sera mozzarella (około 170g)

• 4 czarne oliwki bez pestek z odciętymi końcami, każda pocięta na 3 krążki

Przygotowanie:



Rozgrzej piekarnik do 220°C. Wyłóż 2 blachy z piekarnika papierem do pieczenia.

Podziel ciasto do pizzy na 4 części. Każdą z nich osobno rozwałkuj na blacie posypanym mąką, na ok. 20-centymetrowe owale.

Przełóż je na przygotowaną blachę do pieczenia i przytrzymując boki palcami, wyciągnij koniec ciasta z jednej strony tak, aby zwężając się, utworzyło kształt duszka. Powtórz to z każdą z czterech części, układając na każdej blasze po 2 duszki. Nie przejmuj się, jeżeli każdy z nich będzie wyglądał trochę inaczej – doda im to osobowości.

Zmieszaj oliwę i czosnek razem w małej misce i pędzlem posmaruj równomiernie wszystkie duszki. Posyp solą (pół łyżeczki) i pieprzem (1/4 łyżeczki).

Wstaw do piekarnika i piecz, aż skórki będą złociste, przez około 10-12 minut, po czym obróć placki na drugą stronę i piecz dalej przez tyle samo czasu.

Zmieszaj ricottę, parmezan i włoską przyprawę razem w małej misce i rozsmaruj po duszkach, zostawiając około półtora centymetra czystej krawędzi naokoło. Posyp mozarellą i wstaw z powrotem do piekarnika, na około 5 minut - dopóki duszki nie będą gorące a ser całkowicie roztopiony.

Na każdym duszku umieść po 2 krążki oliwek jako oczy i opcjonalnie jeden jako usta.

Przełóż gotowe duszki na osobne talerze i podawaj gorące.

Wegański amerykański placek dyniowy

Fot. Materiały prasowe Polsat Food Network

• Całkowity czas przygotowania: 5h 45 minut

• Czas przygotowania: 5 minut

• Czas oczekiwania: 4 h 10 minut

• Czas pieczenia: 1 h 30 minut

• Stopień trudności: łatwe

• Liczba porcji: 8-10

Składniki:



Kruche ciasto na tartę:

• 1 i 1/2 szklanki mąki plus trochę do wałkowania

• 1 łyżka cukru pudru

• 1 łyżka octu

• sól

• 1/2 szklanki oleju kokosowego nierafinowanego lub z pierwszego tłoczenia

• 4 do 6 łyżek zimnej wody

Nadzienie:

• około 500ml puree z dyni

• 220g tofu

• 2/3 szklanki cukru pudru

• 2 łyżki mąki ziemniaczanej

• 1 łyżeczka mielonego cynamonu

• ½ łyżeczki startej gałki muszkatołowej

• ½ łyżeczki ekstraktu waniliowego

Przygotowanie:



Umieść mąkę, cukier, ocet i 1/2 łyżeczki soli w malakserze i miksuj pulsacyjnie. Małymi porcjami dodawaj olej kokosowy i miksuj, aż znikną grudki. Dolej 4 łyżki zimnej wody i miksuj dalej. Jeśli ciasto nie jest wystarczająco spójne, należy dodać jeszcze łyżkę wody. Gotowe ciasto owiń folią spożywczą, rozpłaszcz je i włóż do lodówki na co najmniej godzinę (możesz na całą noc).

Schłodzone ciasto wyjmij z lodówki i poczekaj, aż nabierze temperatury pokojowej, żeby łatwiej było je wałkować (może to zająć 20 do 40 minut, w zależności od temperatury otoczenia). Rozwałkuj ciasto na lekko oprószonym mąką blacie, lub pomiędzy dwoma kawałkami pergaminu. Uformuj odpowiedniej wielkości placek, w zależności od rozmiaru Twojej formy. Jeśli ciasto zrobi się zbyt ciepłe – wstaw je na trochę do lodówki. Potem włóż ciasto do formy, odcinając jego nadmiar po bokach i zawijając górę ozdobnie, według uznania, po czym pozostaw jeszcze na 30 minut.

Rozgrzej piekarnik do 180°C. Wstaw ciasto do piekarnika na środkowy poziom, obciążając jego powierzchnię np. surową fasolą. Piecz ciasto, aż krawędzie się lekko zezłocą - 20 do 25 minut. Wyjmij obciążenie i piecz jeszcze 15 do 20 minut, aż całe ciasto się przyrumieni. Wyjmij z piekarnika i pozostaw do całkowitego wystygnięcia.

Aby przygotować nadzienie, wymieszaj w malakserze puree z dyni, tofu, cukier, mąkę kukurydzianą, cynamon, gałkę muszkatołową, ekstrakt waniliowy i ¼ łyżeczki soli, aż do gładkiej, gęstej konsystencji. Wlej mus dyniowy do formy z kruchego ciasta i wstaw do piekarnika na około 45 minut. Podawaj po całkowitym ostygnięciu (co najmniej 2 godziny, a najlepiej na następny dzień).

Bananowe Mumie

Fot. Materiały prasowe Polsat Food Network

• Łączny czas przygotowania: 1h 20 minut

• Czas przygotowywania: 10 minut

• Czas oczekiwania: 1h 10 minut

• Stopień trudności: łatwy

• Liczba porcji: 10

Składniki:



• 5 bananów

• 300g półsłodkiej czekolady

• 20 cukierków w kształcie oczek

• 20 pianek marshmallow

Przygotowanie:



Przekrój obrane banany na pół w poprzek i włóż szpikulce w każdą połówkę. Wstaw do zamrażalnika na około godzinę. Podgrzewaj w kuchence mikrofalowej posiekaną półsłodką czekoladę (ok. 30g na każdą połówkę banana), mieszając co 20 sekund, dopóki się nie rozpuści. Zanurz banany w czekoladzie tak, aby je dokładnie pokryć. Wcisnij w ciepłą czekoladę oczka z cukierków i odłóż do wystygnięcia na około 10 minut.

Podgrzewaj w kuchence mikrofalowej pianki marshmallows (po 2 na każdą połówkę banana), aż urosną, zajmie to około 10-15 sekund. Wymieszaj je, aby masa była gładka i trochę wystudź. Przy pomocy łyżki zbierz masę z pianek, która będzie się rozciągać, i rozprowadź ją naokoło bananów, tworząc rysunek bandaży. Przełóż na talerz wyłożony papierem pergaminowym i zamroź przed podaniem.

Porada: Jeżeli nie masz odpowiednich cukierków, oczka możesz także wykonać z kropli rozpuszczonej pianki marshmallow i kropki czekolady.

Przepisy i zdjęcia: Materiały prasowe Polsat Food Network