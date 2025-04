1. W mieszkaniu.

Termometr powinien wskazywać 21 stopni C, jednak nie więcej niż 24 st. W wyższej temperaturze wysychają śluzówki dróg oddechowych, częściej możemy odczuwać bóle głowy, zmęczenie, spadek ciśnienia krwi. Spada także efektywność pracy. W sypialni wystarczy 18 stopni. W takich warunkach najlepiej się wysypiamy, nie jest nam duszno, nie pocimy się pod kołdrą.

W domu przyda się termometr ze stacją pogody wskazuje temperaturę wewnątrz pomieszczenia, na zewnątrz, wilgotność powietrza, przewidywane zmiany atmosferyczne oraz czas.

2. Woda w wannie.

Najlepiej, gdy ma 34-37 st. C. Taka kąpiel zapewnia najlepszy relaks i rozluźnienie mięśni. Działa przeciwbólowo i pomaga zasnąć.

Wodę w wannie zmierzy termometr do kąpieli. Warto wybrać taki model, który pokazuje nie tylko temperaturę, ale także podświetla się na niebiesko, gdy woda jest za zimna, czerwono, gdy za gorąca. Zielony kolor daje znak, że można się kąpać.

3. Woda w wazonie.

Do której wkładamy kwiaty nie może być być zbyt zimna, by rośliny nie przeżyły szoku. Najlepiej, gdy ma ok. 20 st. C. Wówczas w łodygach roślin otwiera się system wiązek przewodzących wodę i nie tracą one jędrności. Dotyczy to zwłaszcza kwiatów o miękkich łodyżkach.

Wodę w wazonie zmierzysz termometrem zaokiennym.

4. Malowanie i tapetowanie.

Też wymaga odpowiedniej temperatury powietrza – optymalna to 18 st. C. Gdy jest zimniej klej lub farba długo schną i mogą pojawić się plamy. Z kolei, w zbyt ciepłym pomieszczeniu pod tapetą tworzą pęcherze, a farba źle się rozprowadza.

5. Parzenie herbaty.

Zieloną i białą należy zalać wodą o temp. 75 st. C, czarna wymaga 90 st. C. Herbata zaparzona w zbyt gorącej wodzie nabiera gorzkiego smaku i traci aromat.

Najlepiej mieć czajnik, w którym można nastawić określoną temperaturę.

6. Topienie tłuszczu.

Powinno przebiegać w temperaturze 160 st. C. W wyższej temperaturze tłuszcz zaczyna się palić i jest niezdrowy.

Do mierzenia temperatury potraw przyda się termometr elektroniczny do pieczenia z sondą o zakresie od 0 st. do 250 st. C lub termometr wbudowany w silikonową łyżkę. Wskazuje temperaturę od 20 do 220 st. Celsjusza.

Małgorzata Świgoń