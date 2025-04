Farby do ścian powinny mieć twój ulubiony kolor, ale... gdy pomieszczenie jest małe lub ciemne, wybierz takie w jak najjaśniejszym odcieniu, które optycznie powiększają przestrzeń. Dobrą propozycją jest rozbielony błękit lub bardzo jasna zieleń, bo te kolory kojarzą się z dużą, otwartą przestrzenią. Ponadto ściany pomalowane tymi zimnymi barwami sprawiają wrażenie, jakby znajdowały się dalej od osoby patrzącej. Idealna będzie również biała, jeśli lubisz. Do dużego wnętrza możesz wybrać intensywniejszy odcień. Pamiętaj, że farba na ścianie będzie co najmniej o ton ciemniejsza od tej, jaką widzisz na opakowaniu lub w otwartym pudełku. Zdecyduj czy chcesz lateksową czy akrylową, z połyskiem czy matową.

Farba akrylowa, lateksowa czy akrylowo–lateksowa?

Wszystkie te typy farb są emulsjami i pomalowane nimi ściany oddychają. Podzielono je tak, ponieważ różnią się zawartością spoiwa. Akrylowe mają go najmniej, akrylowo–lateksowe więcej, a lateksowe najwięcej, dzięki czemu tworzą powłokę podobną do lateksu. Te dwa ostatnie rodzaje farb, a zwłaszcza lateksowe są bardziej odporne na ścieranie i mycie od akrylowych. Dlatego do pomieszczenia narażonego na zabrudzenie radzimy wybrać droższą farbę lateksową lub przynajmniej akrylowo–lateksową. Pomalowane nią ściany będzie można myć, a w przypadku farby najwyższej jakości, nawet szorować. Warto zdawać sobie sprawę, że w obrębie tej samej grupy są farby lepsze i gorsze. Na ogół jakość jest proporcjonalna do ceny. Za niezłej jakości kolorową farbę lateksową trzeba zapłacić 15–20 zł/l.

Specjalne farby "Kuchnia i łazienka"

Mają je niemal wszyscy więksi producenci. Są to po prostu dobrej jakości farby lateksowe, dodatkowo wzbogacone w substancje grzybobójcze. Jeśli więc kuchnia lub łazienka jest pomieszczeniem, w którym na ścianie kiedykolwiek w przeszłości pojawił się grzyb, warto wybrać ten rodzaj emulsji, choć jest ona droga (25–35 zł/l). Jeżeli natomiast pomieszczenie jest dobrze wentylowane, wystarczy pomalować je zwykłą farbą lateksową.

Do jednokrotnego malowania

Inaczej jednowarstwowe. Takich farb, które dobrze kryją każdą starą powłokę już po nałożeniu jednej warstwy jest niewiele na rynku. Oferuje je firma Dulux i Caparol. Są to bardzo gęste farby lateksowe, droższe od klasycznych (25–30 zł/l) i o mniejszej wydajności. Dlatego wybierając je, nie zaoszczędzisz pieniędzy, chociaż będziesz malować ścianę tylko jeden raz. Warto je stosować wtedy, gdy chce się jak najszybciej odnowić ściany - nie czekasz aż wyschnie jedna warstwa, by nałożyć drugą. Gdy chcesz odnowić czyste ściany w jasnym kolorze ciemniejszą farbą, często dobrze pokryje je jedna warstwa zwykłej farby lateksowej dobrej jakości.

Z satynowym połyskiem czy matowe

Gdy ściany nie są idealnie gładkie, lepiej wybrać farbę matową, ponieważ tuszuje niedoskonałości. Ale gdy pomieszczenie jest ciemne, farba z połyskiem trochę je rozjaśni.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"