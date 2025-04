Niewiele osób wie, ile rozmaitych zastosowań może mieć ten aromatyczny napar! Herbata przydaje się osobom dbającym o urodę, ogrodnikom, pasjonatkom tzw. DIY, miłośnikom zwierząt... Może również bardzo ułatwić sprzątanie. Zobacz, do czego stosować herbatę!

1. Do okładów na oczy

Jeśli borykasz się z problemem piekących, spuchniętych i obolałych oczu, albo po prostu jesteś zmęczona, istnieje łatwy sposób na ukojenie tych dolegliwości. Zaparz w filiżance mocny napar herbaciany, a następnie nasącz nim dwa płatki kosmetyczne. Potrzymaj na zamkniętych powiekach przez kilkanaście minut, co jakiś czas ponownie mocząc w herbacie.

2. Do nawożenia roślin

Tak, tak! Nie tylko ludzie lubią pić herbatę. Twoje roślinki również chętnie będą "delektować się" złocistym płynem. To nie żart! Raz w tygodniu podlej kwiaty herbatą, a będą bujnie rosły i efektownie wyglądały. Tego typu nawożenie odpowiada zwłaszcza paprotkom.

3. Do farbowania włosów

Jeśli masz ciemne włosy, możesz pogłębić ich kolor nie tylko dzięki stosowaniu henny! Dzięki herbacie uda ci się dyskretnie ukryć pierwsze siwe kosmyki i przyciemnić swoje pasma.

Przygotuj bardzo mocny napar z herbaty - zaparz cztery torebki i dodaj łyżeczkę szałwii. Odstaw na 12 godzin. Po upływie wyznaczonego czasu obficie polej włosy przygotowaną miksturą. Wypłucz po upływie 30-40 minut.

4. Do zwalczania mszyc

Ten problem zna chyba każda miłośniczka kwiatów i roślin ogrodowych. Walka z mszycami jest zawsze dosyć żmudna. Nie musisz jednak stosować chemicznych preparatów! Wystarczy, że polejesz zainfekowany okaz bardzo mocnym naparem herbaty. Uwaga, nie może być gorący - wtedy zaszkodzi nie tylko owadom, lecz także samej roślince!

5. Do mycia luster

Mycie luster wydaje ci się być koszmarnym zajęciem, ponieważ zawsze długo walczysz ze smugami i zaciekami? Będziesz zdziwiona, jak świetnie da się wyczyścić tę powierzchnię za pomocą herbaty.

6. Do czyszczenia ciemnych mebli

Warto co jakiś czas wypolerować meble naparem z ciemnej herbaty. Dzięki temu zyskają one połysk i głęboki kolor - będą wyglądać jak nowe! Uwaga - nie stosuj tej metody do jasnych powierzchni!

7. Do leczenia zwierzaków

Wiele zwierząt domowych często cierpi z powodu ropiejących oczu. Problem ten dotyczy zwłaszcza szczeniaków i małych kociąt, chociaż nie omija również dorosłych osobników. Twojemu pupilowi ulgę przyniesie przemycie oka za pomocą gazika nasączonego herbatą.

8. Do walki z nieprzyjemnym zapachem stóp

Twoje stopy nieprzyjemnie pachną? Zaparz 3-4 torebki herbaty w szklance wrzątku. Gdy napar wystygnie, mocz w nim stopy przez 20-30 minut. Czynność najlepiej powtarzać codziennie - po pewnym czasie problem znacząco się zmniejszy, lub nawet całkowicie zniknie!

9. Do farbowania tkanin lub papieru

Jeśli pasjonujesz się tzw. DIY (Do-It-Yourself - zrób to sama), na pewno często farbujesz lub sztucznie postarzasz różnego rodzaju materiały lub skrawki papieru. Ciekawy efekt pożółknięcia uzyskasz dzięki zamoczeniu w herbacie!

