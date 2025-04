Do tej pory wejście na prywatną działkę po to, by dokonać konserwacji lub naprawy wymagało zgody jej właściciela. Teraz jest to możliwe także pod jego nieobecność i bez uzyskania zgody. Oczywiście pod pewnymi warunkami.

Kto może wejść na prywatną działkę bez zgody właściciela?

Zapis, który znalazł się w tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 pozwala na wejście na prywatną działkę m.in.:

pracownikom zakładu energetycznego,

pracownikom zakładu wodociągowego,

pracownikom zakładu telekomunikacyjnego,

pracownikom zakładu gazownictwa.

Pracownicy firm, do których należy tzw. infrastruktura krytyczna, znajdująca się na terenie prywatnej posesji, będą mogli dokonać potrzebnych czynności bez dokonywania opłat czy ustanawiania tzw. służebności przesyłu. Jako infrastrukturę krytyczną należy rozumieć tę służącą do:

przesyłu wody,

przesyłu ciepła,

przesyłu energii elektrycznej,

świadczenia usług telekomunikacyjnych,

przesyłu ropy naftowej, paliw, gazu,

odprowadzania ścieków.

Wszystko po to, by w czasie epidemii zapewnić obywatelom nieprzerwany dostęp do prądu, wody i innych istotnych usług.

Jakie warunki musi spełnić pracownik, by wejść na posesję?

W pierwszej kolejności powinien postarać się o uzyskanie zgody, jeśli jednak jej nie uzyska lub właściciela działki nie ma w domu i nie można się z nim skontaktować, powinien poprosić o pomoc policję. To w obecności funkcjonariusza policji będzie mógł wejść na prywatny teren.

Jeśli właściciel nie wyraża zgody lub jest nieobecny, pracownik może zerwać kłódkę lub przeskoczyć przez ogrodzenie. Jeśli domownicy odbywają kwarantannę, należy zawiadomić o tym właściwy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, który określi, jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać.

Po dokonaniu czynności należy sporządzić odpowiedni protokół, a ew. szkody naprawić lub ponownie zabezpieczyć wejście na ogrodzony teren.

Nowe uprawnienia obowiązują w okresie stanu epidemii, stanu wyjątkowego albo stanu zagrożenia epidemicznego.

