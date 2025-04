Drugi etap odmrażania gospodarki to przede wszystkim otwarte od 4 maja hotele, galerie handlowe, oraz wielkopowierzchniowe sklepy budowlane (które do tej pory pozostawały zamknięte w weekendy) i meblowe. Nadal obowiązują ograniczenia co do liczby klientów - na ich terenie będzie mogła przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

Reklama

W obecnym etapie rząd podjął również decyzję o ponownym uruchomieniu żłobków i przedszkoli. Jak informuje premier Morawiecki, te będą mogły być otwarte już 6 maja, ale zależy to od wielu czynników. Jakie to warunki i co mogą zrobić rodzice, których dzieci nie wrócą do nauki?

Przedszkola i żłobki otwarte od 6 maja

Chociaż oficjalnie możliwość otwarcia żłobków będzie już od przyszłej środy, ostateczna decyzja będzie należeć do dyrektorów placówek. Poszczególne przedszkola i żłobki mogą więc zostać otwierane tydzień później, miesiąc później lub mogą nie zostać otwarte wcale.

Wszystkie placówki dla najmłodszych dzieci będą musiały bezwzględnie stosować się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, a także MEN i Ministerstwa Rodziny.

Jednocześnie dyrekcje placówek mogą podjąć decyzję o zmniejszeniu grup zajęciowych w przedszkolach oraz liczby dzieci pozostających jednocześnie pod opieką w żłobkach.

Żłobki i przedszkola muszą spełnić też szereg innych wymagań, by móc się otworzyć. Przede wszystkim, muszą mieć możliwość zmniejszenia grup. Muszą także dokładnie zaplanować organizację pracy, w tym godzin zajęć, w oparciu o dane, których dostarczą rodzice dzieci. Najwięcej warunków, będą musiały spełnić placówki zajmujące się dziećmi do lat 3.

Do ich obowiązków będzie należało uświadomienie rodziców o czynnikach ryzyka, które niesie za sobą koronawirus. Placówki będą musiały też przygotować nowe pomieszczenia - w tym pomieszczenie do ewentualnej izolacji.

Co więcej, dyrektorzy takich placówek będą mieli obowiązek umieszczenia środków do dezynfekcji przy wejściu do budynku oraz zaopatrzenie swojej kadry w wymagane środki ochrony osobistej - w tym rękawiczki, maseczki oraz przyłbice. W łazienkach oraz przy dozownikach z płynem dezynfekującym będą musiały zawisnąć aktualne instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk. Nie jest zalecane, by w tych placówkach pracowały osoby powyżej 60. roku życia.

Równie surowe obostrzenia dotyczą żywienia dzieci. Do dystrybutorów wody będą mieli dostęp jedynie opiekunowie i to oni będą podawać dzieciom napoje. Wszystkie sztućce, talerze oraz kubki będą musiały być myte w zmywarce w temperaturze co najmniej 60 stopni lub wyparzane we wrzątku.

Obostrzenia zakładają również, że ciągi komunikacyjne oraz często dotykane przedmioty i powierzchnie będą musiały być stale dezynfekowane. Dzieci będą mogły bawić się pod opieką wychowawcy na boisku czy placu zabaw, jednak zabronione są wyjścia poza teren placówek. Z sal zabaw za to będą musiały zostać usunięte wszystkie przedmioty, których nie można zdezynfekować - w tym np. pluszowe zabawki. Tutaj znajdziecie wszystkie wymogi dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Decyzję o zamknięciu żłobków i przedszkoli mogą również podjąć samorządy. Placówki mogą też zostać zamknięte ze względu na ograniczenia spowodowane koronawirusem.

Na stronie gov.pl czytamy również, kiedy rodzice mogą dostać dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy: przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego. Gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Czy prywatne szkoły mogłyby otworzyć się wcześniej?

Koronawirus dostaje się do organizmu głównie przez 1 część ciała

Chińska szkoła każe dzieciom nosić metrowe czapki, by utrzymywały dystans społeczny