Ile profilów na Facebooku, tyle i zdjęć profilowych. Przejrzałyśmy grono naszych znajomych oraz celebrytów i na podstawie obserwacji, stworzyłyśmy zestawienie najczęściej spotykanych zdjęć profilowych. Zobacz, co fotografie mówią o ich użytkownikach. Co twoje zdjęcie profilowe z facebooka mówi o tobie?

Zjecie portretowe

Zdjęcie od talii w górę to najczęściej stosowana opcja w przypadku zdjęcia głównego. Jak widzą takie zdjęcie inni użytkownicy Facebooka? Z reguły tego typu fotografia uznawana jest za najbardziej naturalną, jaką można wrzucić do sieci. Nie budzi więc żadnych reakcji i jest po prostu ogólnie akceptowana.

Podróżniczka

Zdjęcie przy Wieży Eiffla, na szczycie Mount Blank, przy Pałacu Kultury i Nauki, a może znad morza? Tego typu zdjęcie profilowe użytkownicy Facebooka rozpatrują na 2 różne sposoby. Z jednej strony mogą cię uznać za osobę kochającą podróże, która bywa tu i tam. Z drugiej strony niektórzy mogą sobie pomyśleć, że się przechwalasz, ustawiając sobie zdjęcie z plaży, podczas gdy wszyscy inni, "normalni" ludzie siedzą w pracy.

Zoom na...

Wielkie zbliżenie na oczy lub usta mogą wydawać się fajne, trendy, zabawne lub tajemnicze, ale wielu ludzi tego typu zdjęcia uznaje za szczyt kiczu. Szczególnie jeśli zoom skierowany jest na "napompowane" usta czy... biust.

Mam dziecko

Zdjęcie maluszka zamiast własnego to coraz częściej spotykane profilowe. Co myślą sobie inni użytkownicy facebooka, widząc taką fotografię? Jedni od razu uznają to za ogromny przejaw miłości rodzicielskiej. Niestety, wielu pomyśli sobie, że zatraciłaś własne życie, bo pojawiło się dziecko...

Weselniczka

Zdjęcie z własnego ślubu jako profilowe? Ok – świetnie się sprawdzi, jeśli niedawno wzięłaś ślub. Jeśli jednak masz to samo zdjęcie kilka lat, to nie wygląda najlepiej. Niektórzy pewnie uznają, że to twoje jedyna fotografia, na którym wyglądasz atrakcyjnie, bo przed ślubem "zrobiła" cię kosmetyczka i fryzjer.

Legitymantka

Masz na profilowym zdjęcie z dowodu osobistego, legitymacji czy paszportu? Inni postrzegają cię jak osobę profesjonalną, bizneswomen lub... osobę wywyższającą się, czy typowego "ważniaka".

Pupil

Kochasz zwierzęta, a najbardziej swojego pupila? To dlatego na twoim zdjęciu profilowym inni użytkownicy nie widzą twojej podobizny, a fotografię pieska, kotka, czy świnki morskiej. I tak też będą cię postrzegać - jako psiarę, kocią matkę czy po prostu miłośniczkę czworonogów.

Imprezowiczka

Kieliszek w dłoni, puszka albo drink. To zdjęcie nie pozostawia żadnych złudzeń na temat właściciela konta na Facebooku. Uwielbiasz imprezować, a twój weekend nie może być nudny.

Familiada

Masz zdjęcie z mężem, dziećmi, rodzicami lub rodzeństwem? Taak - jesteś typem osoby kochającej rodzinny spokój, familijne wieczory, wspólne oglądanie telewizji i wycieczki.

Grafika

Zamiast twojej twarzy na zdjęciu pojawia się ilustracja z bajki, kadr z filmu, a może zabawny mem lub ulubiony sportowiec? Inni użytkownicy widzą cię jak osobę mającą pasję. Jeszcze inni zachodzą w głowę, dlaczego zamiast normalnego zdjęcia, dodałaś jakiś "głupi obrazek"? To dlatego wielu uzna to za coś niemodnego i totalnie passe.

Zdjęcie z drugą połówką

Niektórzy znajomi mają dość tego, że wszędzie musisz podkreślać swój status związku! Nawet na profilówce. Inni czują się dziwnie, gdy rozmawiają z tobą na czacie – niby piszą z tobą, a na zdjęciu oprócz twojej twarzy widać jeszcze twojego faceta. Jeszcze inni uznają, że to po prostu miłość. Cóż tych ostatnich jest najmniej.

Brak zdjęcia

Brak zdjęcia na Facebooku to ostatni trend w społecznościowej modzie. A jak na to patrzą inni użytkownicy portalu? Jedni uznają to za bardzo konserwatywne podejście do internetu i pewnie pomyślą sobie: "nie ma zdjęcia, bo pewnie się czegoś boi". Inni uznają to za wyraz ostrożności, a jeszcze inni... za hipsterstwo.

