11 marca rząd zadecydował, że szkoły powinny zostać tymczasowo zamknięte z powodu pandemii koronawirusa. Jak na razie nie wiadomo, kiedy uczniowie wrócą do tradycyjnej edukacji. Pewne jest tylko, że nie stanie się to wcześniej niż 24 maja.

W związku z zamknięciem szkół, rodzice dzieci poniżej 8 roku życia, mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy. Początkowo przysługiwał on tylko na 2 tygodnie, ale w związku z kolejnymi decyzjami o wydłużeniu narodowej kwarantanny, okres ten był sukcesywnie przedłużany.

Teraz zapadła decyzja o kolejnym wydłużeniu zamknięcia placówek oświatowych - do 24 maja. Rząd początkowo nie udostępnił jednak informacji na temat świadczenia, przysługującego do tej pory rodzicom. To wywołało spore zamieszanie - czy ojcowie i matki małych dzieci, którzy z powodu opieki nad nimi nie mogą pracować, powinni teraz wnioskować do swoich pracodawców o urlopy?

Co dalej z zasiłkiem opiekuńczym?

Serwis money.pl przeprowadził w tej sprawie dziennikarskie śledztwo. Początkowo nie udało się uzyskać konkretnych informacji - ani przedstawiciele rządu, ani ZUS-u, nie byli w stanie powiedzieć, czy zasiłek będzie nadal wypłacany.

W piątek w godzinach wieczornych zapadła decyzja. Świadczenie opiekuńcze nadal przysługuje rodzicom, jednak jeszcze tylko przez kolejny tydzień - do 3 maja. Co potem, skoro szkoły na pewno pozostaną zamknięte aż do 24 maja?

Jak czytamy na money.pl, nieoficjalnie mówi się o tym, że po majówce przygotowywana będzie zorganizowana opieka nad dziećmi. Czy najmłodsi będą mogli spędzać czas w szkolnych świetlicach? Na czym polegałaby ta opieka w przedszkolach i żłobkach? Te pytania na razie pozostają bez odpowiedzi - prawdopodobnie kolejne informacje uzyskamy w nadchodzącym tygodniu.

Aktualizacja - 25.04.2020, 15:42

25 kwietnia premier Mateusz Morawiecki oficjalnie doprecyzował kwestię przedłużenia zasiłku opiekuńczego. Okazuje się, że nadal będzie istniała możliwość pobierania świadczenia z ZUS, a jednocześnie jest opracowywana alternatywa dla tych rodziców, którzy chcieliby skorzystać z formy zorganizowanej opieki nad dzieckiem. Premier powiedział:

- Już na początku przyszłego tygodnia przedstawimy to, co sygnalizowaliśmy, a więc sposób przygotowania, umożliwienia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz klas 1 do 3. A z drugiej strony dla tych rodziców, którzy nie będą mogli skorzystać z tej opieki, lub z różnych względów ta opieka nie będzie mogła być sprawowana (...), podjąłem decyzję o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego.

Nie wiadomo jeszcze do końca, jak dokładnie będą wyglądać kryteria przyznawania zasiłku.

