Wiemy już, że koronawirus przeżywa nie tylko w żywych organizmach, ale też na trwałych powierzchniach oraz ubraniach. Właśnie dlatego musimy pamiętać, by myć i dezynfekować nie tylko ręce i maseczki wielorazowego użytku, ale też i inne powierzchnie w domu, których używamy najczęściej - klamki, włączniki świateł, dzwonek do drzwi, domofon, a także pilot do telewizor czy telefon komórkowy.

W rozmowie z TVN24 przewodniczący kujawsko-pomorskiego regiony Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, dr Bartosz Fiałek, odpowiadał na nurtujące widzów pytania, między innymi o to, czy można przenosić koronawirusa na jednorazowych rękawiczkach.

Czy listonosz/kurier może przenieść koronawirusa z jednej klamki na drugą?

Jak się okazuje, owszem, może. Jak mówi doktor Bartosz Fiałęk, wszystko zależy od tego, jakich rękawiczek używa listonosz. Jeśli są to rękawiczki jednorazowe, które wymienia się po każdym kontakcie z potencjalnie kontaminowaną powierzchnią i stosuje się wszystkie środki ostrożności, takie jak prawidłowe zdejmowanie - prawdopodobieństwo przeniesienia koronawirusa z jednej klamki na drugą jest bardzo niskie.

Jeśli jednak listonosz nie zmienia rękawiczek lub stosuje grube gumowe rękawice wielorazowe, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. O ile po każdym kontakcie z trwałą powierzchnią lub człowiekiem nie dezynfekuje dokładnie rękawiczek, faktycznie może przenosić na nich patogeny.

Warto pamiętać, że to dotyczy nas wszystkich - nie tylko listonoszy, którzy chodzą od domu do domu. Właśnie dlatego ważne jest, by nie tylko dokładnie myć ręce i używać jednorazowych rękawiczek, ale także zdejmować je od razu po przyjściu do domu. Dezynfekować przedmioty codziennego użytku, a przede wszystkim - unikać dotykania twarzy.

Źródło: TVN24.pl

