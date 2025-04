Stan epidemii, jaki od kilku tygodni panuje na terenie całego kraju, wymusił na nas wiele zmian w codziennym funkcjonowaniu. Rząd wprowadził szereg obostrzeń, zapewniających obywatelom bezpieczeństwo i hamujących rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jakby tego było mało, już niebawem będziemy mieli obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Czy dzieci będą musiały nosić maseczki ochronne?

Podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił, że od dnia 16 kwietnia obowiązkowe będzie zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej. Dla wielu osób nie było to zaskoczeniem, bo o wprowadzeniu tego nakazu spekulowano już od kilkunastu dni. Wcześniej wprowadził go m.in. rząd Czech, gdzie noszenie maseczek przyniosło bardzo dobre efekty.

Jednak czy zakładanie maseczek ochronnych będzie obowiązywało także małe dzieci, w tym niemowlęta? Rzecznik prasowy resortu zdrowia w rozmowie z RMF FM potwierdził, że najmłodsi również są objęci rządowym nakazem.

Ta reguła będzie dotyczyć wszystkich, którzy wychodzą z domu, bez względu na wiek - czytamy na rmf24.pl

Nie musimy jednak kupować specjalnych maseczek w małych rozmiarach i narażać się na dodatkowe koszty. Wystarczy, że zasłonimy maluchowi buzię chustką, szalikiem lub wykonaną w domu prowizoryczną maseczką.

Wielu rodziców w sieci dzieli się swoimi wątpliwościami co do zasłaniania nosa dzieci poniżej 2. roku życia. Pojawia się przede wszystkim strach przed utrudnieniem maluchowi oddychania, a nawet uduszeniem. Resort zdrowia zapewnia, że stosowana procedura jest bezpieczna, jednak do zasłaniania twarzy należy stosować lekkie i przepuszczające powietrze materiały, takie jak bawełna czy len.

Jakie obostrzenia panują w Polsce z powodu koronawirusa?

W całym kraju panują ograniczenia związane z poruszaniem się i korzystaniem z usług publicznych. Premier podczas swojego przemówienia przedstawił dokładną listę obowiązujących zasad.

Tym samym:

szkoły i placówki oświatowe pozostają zamknięte do 26 kwietnia, zasiłek opiekuńczy dla rodziców uczniów również zostaje przedłużony;

ruch lotniczy krajowy i międzynarodowy oraz ruch kolejowy międzynarodowy zostaje wstrzymany do 26 kwietnia;

zamknięcie lokali usługowych, ośrodków kulturowych i obowiązujące już ograniczenia w poruszaniu się pozostają w mocy do 19 kwietnia;

organizowanie imprez masowych zostaje wstrzymane do odwołania.

Złamanie zasad może skutkować konsekwencjami prawnymi. Tylko w pierwszym tygodniu kwietnia policjanci wręczyli mandaty na łączną sumę ponad miliona złotych.

