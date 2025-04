Reklamy powoli przestają pełnić tylko funkcję irytującego przerywnika podczas emisji ulubionego serialu. Stają się małymi dziełami sztuki lub ciekawymi filmikami (bardzo)krótkometrażowymi. W grudniu cały świat podbiła polska reklama Allegro, w której starszy pan uczył się języka obcego po to, aby móc na święta porozmawiać z wnuczką. O spocie pisały zagraniczne portale i magazyny, zachwycając się prostym, ale jakże wzruszającym przekazem.

Świąteczna reklama Allegro

Przyszedł czas na kolejną poruszającą reklamę, stworzoną przez Polaków. W filmiku popularnego banku, przedstawiona jest sonda uliczna. Prowadzący zadaje przechodniom proste pytanie - próbuje dowiedzieć się, kiedy ostatnio wyznali miłość swoim mamom. Reakcje są bardzo różne, ale mocno dają do myślenia.

W drugiej części spotu zostaje przeprowadzony bardzo ciekawy eksperyment. Jak zapewniają na Facebooku uczestnicy, nic nie było reżyserowane: