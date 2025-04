Jest zima, okres świąteczny. Nasz bohater to starszy, sympatyczny pan. Ma wprawdzie ukochanego psa, ale od razu widać, że jest samotny. Wykonuje zamówienie. Otrzymuje paczkę. Co jest w środku? Słownik do nauki języka angielskiego. Mężczyzna od razu przechodzi do działania. Rozkleja karteczki w zasadzie wszędzie. Na lustrze, na kubku, na ścianie, a nawet na nosie swojego ukochanego psa. Starszy pan nie traci czasu, a jego aktywna nauka wywołuje wiele pozytywnych emocji. W tramwaju rozmawia po angielsku, ćwiczy wymowę, słówka, akcent. Też zastanawiasz się: po co?

Wszystko wyjaśnia się, gdy nasz bohater otrzymuje drugą przesyłkę. To niewielka torba podróżna. Spakowany, żegna się z pieskiem i przyjaciółką, a następnie wyjeżdża. W tym momencie przydają się chusteczki. Podróżuje pociągiem, samolotem i taksówką aż w końcu dociera do celu. Jest przed domem, jak się potem okazuje - przed domem własnego syna. Wchodzi do środka. Wita się z dorosłym już dzieckiem, jego żoną i anglojęzyczną córeczką. Teraz wszystko jest już jasne. Mężczyzna uczył się angielskiego, by w Święta być bliżej rodziny...

A ty, czego szukasz w święta?

Święta? Czas wolny, urlop, dużo jedzenia, sporo alkoholu, rodzinne spotkania - czasem szczere, czasem wymuszone, do tego telewizor i filmy, czyli obraz świąt wielu Polaków. Ale czy serio o to chodzi? Zapominamy o bliskości, o emocjach, o rodzinie i przyjaźni. W zamian za to zadowalamy się sztuczną "christmasową" otoczką. A szkoda.

Na przeciw wychodzi Allegro. Zadziwiające, że internetowa platforma handlowa pokazuje, czym powinny być Święta i robi to w tak subtelny sposób, że aż chce się to oglądać (w przeciwieństwie do wielu innych reklam).