Ta reklama mogła być hitem marki adidas. Ale nie jest. Dlaczego? Młody i jakby nie patrzeć uzdolniony student reżyserii Akademii Filmowej Badenii-Wirtembergii w Niemczech, Eugen Merher stworzył materiał, następnie przesłał go do adidasa, ale ... światowy koncern nie odpisał na jego maila. Czyżby reklama się nie spodobała, czy może jednak mail zawieruszył się w tłumie innych treści? Ale nie o tym, bo najważniejsze jest przesłanie filmu.

Bohaterem głównym jest starszy pan – mieszkaniec domu spojonej starości. Już po chwili dowiadujemy się, że staruszek w młodości był sportowcem. Ma przy sobie swoje stare buty – adidasy, które przywołują mnóstwo wspomnień. Gdy mężczyzna próbuje w nich biegać, natychmiast zatrzymuje go personel. Sytuacja powtarza się wielokrotnie, aż w końcu opiekunka zabiera mu buty. Zabrał ci ktoś kiedyś coś, na czym ci bardzo zależało? Jeśli tak, to pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, co czuje staruszek. Na szczęście z pomocą przychodzą mu inni mieszkańcy domu starców. Dają mu buty i strój sportowca, a staruszek w końcu realizuje swoje marzenia o wolności.

Chyba takich reklam nam trzeba. Wzruszających, nienatrętnych, pełnych emocji i uczuć. Bo czy reklama Eugena Merhera to tylko film o butach? Chyba nie. To reklama o mnie i o tobie. O marzeniach, tęsknocie, smutku, starości i wolności.