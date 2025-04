Reklama społeczna to przekaz, którego celem jest osiągnięcie konkretnego zysku, jak na reklamę w ogóle przystało. Ale nie jest to korzyść materialna, lecz społeczna. W reklamie społecznej chodzi przecież o wywołanie jakiejś konkretnej zmiany w niewłaściwym zachowaniu danej grupy osób.

Reklamy społecznościowe bazują na różnych formach przekazu. Czasem jest to obraz, czasem sam głos, najczęściej video. Najlepszy skutek odnoszą te reklamy, które w silny sposób oddziałują na wyobraźnię i uczucia odbiorcy. Jeśli więc reklama będzie zbyt oczywista, a sama gra aktorów będzie po prostu sztuczna, najprawdopodobniej nikt danej reklamy nie zapamięta, a już na pewno jej treść w żaden sposób nie wpłynie na zachowanie społeczeństwa.

Polska kontra reszta świata

Polskie reklamy społeczne na tle międzynarodowych wyróżniają się całkiem niezłym poziomem. Patrząc na ich konstrukcje, fabułę i przekaz, można nawet uznać, że są naprawdę dobre. Ale nie należymy do liderów. Mistrzami reklam społecznych, których niektórzy nazywają wyciskaczami łez, są Niemcy oraz Azjaci. Nasi zachodni sąsiedzi nie boją się tego, co chcą pokazać. Jeśli reklama ma za zadanie przeciwdziałać siadaniu za kółko po alkoholu, to Niemcy nie zawahają się pokazać krwi. Polskie reklamy z reguł są mniej drastyczne. Azjaci zaś stawiają na wzruszenie, dają do myślenia, wprowadzają w zadumę.

Oto zestawienie 10 najlepszych, najsilniejszych i chyba bardzo wzruszających reklam, po których obejrzeniu zmienia się punkt widzenia. Warto przygotować chusteczki.

1. "Sekret" - podobno najlepsza polska reklama społeczna

2. "Dziecko w sieci" - jedna ze starszych, ale wciąż aktualna kampania społeczna



3. "Możesz to zmienić" - kampania społeczna przeciw obojętnośći

4. Kampania przeciw brawurwej jeździe



5. Podobno najbardziej wzruszająca kampania społeczna o samotności w Święta (chusteczki będą tu koniecznością)



6. Pies to nie zabawka

7. Słowa ranią na całe życie

8. Niektóre rzeczy zakładasz na zawsze

9. Kolor twojej skóry nie może decydować o twojej przyszłości

10. Nie jesteś szkicem - powiedź "nie" anoreksji

