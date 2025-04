Cudowne właściwości czosnku znano już wiele lat temu. Stosowano go głównie w medycynie alternatywnej, jako naturalny antybiotyk. Chyba każdy z nas co najmniej raz w życiu usłyszał, że najlepszym domowym sposobem na przeziębienie jest zjeść kanapkę z masłem i czosnkiem lub wypić mleko z masłem, miodem i czosnkiem.

Reklama

Czyszczenie toalety czosnkiem

Co ciekawe, ząbki czosnku świetnie sprawdzą się też w czyszczeniu domowych powierzchni. Zwłaszcza tych, na których rozwijają się bakterie i wirusy. Wszystko dzięki jednemu ze związków chemicznych występujących w czosnku.

Mowa o siarkoorganicznej allicynie, która ma silne właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze. Allicyna jest fitonocydem, czyli składnikiem hamującym rozwój mikroorganizmów, również tych groźnych dla zdrowia.

Muszla toaletowa to bez wątpienia miejsce, gdzie w naszym domu występuje najwięcej szczepów bakterii. Musimy więc szczególnie dbać o jej czystość i higienę. Ząbek czosnku może pomóc w odkażaniu sedesu.

Wystarczy wziąć dwa ząbki czosnku, lekko je zgnieść, by puściły sok i wrzucić do toalety. Zostawić na całą noc, a rano wyjąć czosnek z sedesu, wyrzucić go i spłukać wodę. Nie można spłukiwać ząbków, bo mogą zapchać rury.

Uwalniająca się z czosnku allicyna zabezpieczy toaletę i zapobiegnie rozwojowi wirusów i bakterii, chroniąc nasze zdrowie.

Reklama

Może cię też zainteresować:

Podlewanie kwiatów herbatą - dlaczego warto to robić

Dlaczego nie można wysiać nasion wcześniej niż podaje instrukcja na opakowaniu? Ten jeden błąd może sporo cię kosztować

Twoje świeże zioła gniją lub usychają po kilku dniach od kupna? Jest jeden sposób, by temu zapobiec