Od samego początku pandemii mówi się o kilku wariantach koronawirusa, które dominują w różnych częściach świata. Do tej pory jednak żadna mutacja nie była znacząco bardziej zaraźliwa czy bardziej śmiertelna. Ta sytuacja się jednak niestety zmienia, ponieważ Wielka Brytania musi sobie radzić z nowym szczepem SARS-CoV-2, o wiele bardziej niebezpiecznym od poprzedniego.

Nowa mutacja koronawirusa w Wielkiej Brytanii

Jeszcze nie uporaliśmy się z pandemią koronawirusa, a już jest możliwe, że przyjdzie nam walczyć z kolejnym jego szczepem. Według ustaleń naukowców nowa mutacja SARS-CoV-2 zaraża nawet 70% bardziej od poprzedniej. VUI-202012/01 szybko zastępuje poprzednie wersje koronawirusa i zakaża także coraz młodsze osoby.

Chociaż do tej pory nie udowodniono, by nowy szczep wirusa był bardziej śmiertelny, i tak cała Europa drży w obawie, że rozprzestrzeni się on poza granice Wielkiej Brytanii. Wirus o jeszcze większej zdolności do zakażania komórek może doprowadzić do załamania się ochrony zdrowia. Także w Polsce byliśmy o krok od przekroczenia jej wydolności.

Coraz więcej osób martwi się też, że nowy szczep koronawirusa sprawi, że miesiące badań nad skuteczną i bezpieczną szczepionką na COVID-19 pójdą na marne. Naukowcy zapewniają jednak, że ta ma być skuteczna wobec wielu szczepów koronawirusa.

Wielka Brytania tuż przed świętami wprowadza lockdown w obszarach najmocniej dotkniętych wirusem - między innymi w Londynie. Wyjście z domu jest tam możliwe jedynie w przypadku podróży do pracy, szkoły lub lekarza. Zakazane są odwiedziny w święta, zamknięta została większość sklepów i lokali usługowych, wprowadzono godzinę policyjną. Odwoływane są też loty do kolejnych państw.

