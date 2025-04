Kolejne europejskie kraje wprowadzają twardy lockdown na czas Świąt Bożego Narodzenia. Powodem jest rosnąca liczba zakażeń, nadciągająca trzecia fala epidemii, a także szczepionki, które już niedługo będą rozprowadzane w krajach UE. Wiele wskazywało więc na to, że i w Polsce restrykcje zostaną zaostrzone. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiadał już w ubiegłym tygodniu, że będzie rekomendował przedłużenie obostrzeń lub ich zwiększenie.

Na dzisiejszej (17 grudnia) konferencji prasowej, szef resortu zdrowia przekazał szczegóły dotyczące nowych obostrzeń. Dotkną one przede wszystkim branży hotelarskiej, handlu, stoków oraz obiektów sportowych. Wprowadzony zostanie także zakaz przemieszczania się podczas sylwestra.

Nowe obostrzenia: zamknięte hotele, stoki, zakaz przemieszczania się

Od 28 grudnia do 17 stycznia zostaje wprowadzona kwarantanna narodowa. Rząd zamyka całkowicie hotele, nie będą więc możliwe także podróże służbowe - z wyjątkiem hoteli dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS oraz hoteli pracowniczych. Ponadto zamknięte będą także stoki narciarskie. Infrastruktura sportowa dostępna będzie jedynie w ramach sportu zawodowego.

Ponownie zamykane będą galerie handlowe. Podobnie jak poprzednio, teraz także będą otwarte jedynie drogerie, apteki, sklepy spożywcze, z książkami i prasą, wielkopowierzchniowe sklepy meblowe oraz lokale usługowe.

W tym roku nie ma co liczyć także na hucznego sylwestra. Rząd wprowadza zakaz przemieszczania się, który będzie obowiązywał od godziny 19:00 31 grudnia, do godziny 6:00 1 stycznia. Za złamanie zakazu grożą wysokie mandaty. Przywrócona zostaje także obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna dla osób powracających zza granicy transportem zorganizowanym.

Ponadto obecne obostrzenia także będą przedłużone. Jest to między innymi zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób oprócz domowników, zakaz samodzielnego przemieszczania się dzieci do 16. roku życia w godzinach 8:00-16:00 (z wyjątkiem półkolonii), ograniczenia w sklepach, transporcie zbiorowym, zamknięcie restauracji, barów i pubów oraz siłowni, basenów i aquaparków, a także zakaz organizowania wesel, komunii, konsolacji.

Minister zdrowia ostrzega, że chociaż liczba nowych zachorowań nieco spadła, nadal nie powróciliśmy do poziomu sprzed drugiej fali pandemii. Możemy więc założyć, że z poziomu ponad 10 000 przypadków, zacznie się trzecia fala koronawirusa. To oznacza, że niestety niemal na pewno będziemy mieć do czynienia z przekroczeniem wydolności służby zdrowia.

