Nauka zdalna obowiązywała przez prawie cały letni semestr, trzeba było ją także wprowadzić i w tym roku szkolnym. Nie ma wątpliwości, że ten tryb ma wiele wad - problemy techniczne, sprzętowe, niechęć ze strony uczniów, rozproszenie uwagi i brak możliwości przeprowadzenia znacznej części zajęć, przekładają się na coraz większe obawy nauczycieli, rodziców oraz samych uczniów.

To, kiedy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej, to prawdopodobnie jedno z najczęściej zadawanych ostatnio pytań. Początkowo dzieci miały wrócić do szkół po 17 stycznia, czyli po zakończeniu ferii zimowych. Wielu specjalistów jest jednak zdania, że jest to fatalny pomysł.

Premier o powrocie do szkół

Wiele wskazuje jednak na to, że chociaż jeszcze niedawno premier apelował o wytrzymanie jeszcze kilku miesięcy w domowym odosobnieniu, teraz rząd znowu planuje otworzyć szkoły tuż przed kolejną falą koronawirusa. Jak powiedział Mateusz Morawiecki w rozmowie z RMF FM, powrót do nauki stacjonarnej od 18 stycznia będzie możliwy.

Wszystko zależy jednak od tego, jak sytuacja epidemiczna w Polsce będzie się rozwijać. Nie wszyscy uczniowie wrócą też do szkół w jednym momencie, tak jak odbyło się to we wrześniu. Na początku będzie możliwa nauka stacjonarna oraz hybrydowa. Pierwsi do nauki stacjonarnej wrócą uczniowie klas początkowych, następnie uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz średnich, a dopiero później reszta dzieci.

Wraz z końcem etapu odpowiedzialności ponownie wprowadzony ma też być podział Polski na strefy czerwone, żółte i zielone, zależne od liczby chorych w powiecie. One również będą miały wpływ na powrót dzieci do szkół. Według wstępnych projektów zapowiedzianych przez rząd, w obszarach, w których liczba zakażeń będzie największa, nauka zdalna lub hybrydowa może zostać jeszcze przedłużona.

Jak powiedział premier Morawiecki, decyzja o przywróceniu nauki stacjonarnej zależy przede wszystkim od tego, jak przestrzegane będą obostrzenia podczas ferii świąteczno-zimowych. Ostateczna decyzja zapadnie jednak 15 stycznia, czyli na dwa dni przed zakończeniem przerwy zimowej.

Źródło: wprost.pl, gazeta.pl

