Znaczy wzrost nowych zakażeń koronawirusem, który dotknął nas w ostatnich dniach sprawił, że Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o wprowadzeniu nowych obostrzeń związanych z epidemią. Większość z nich dotyczy stref o podwyższonym reżimie sanitarnym, czyli powiatów „żółtych i czerwonych”. Jeden zapis dotknie jednak wszystkich.

Podczas oficjalnej konferencji prasowej we wtorek 29 września minister zdrowia Adam Niedzielski zaproponował nowe obostrzenia, które rząd zamierza wprowadzić w najbliższych dniach. Dotyczyć będą przede wszystkim imprez masowych, takich jak wesela, noszenia maseczek ochronnych na świeżym powietrzu oraz zmianach w działalności lokali gastronomicznych. Co się zmieni?

Zgodnie z wytycznymi resortu zdrowia, tak będzie wyglądało ograniczenie zgromadzeń i wesel:

Minister Niedzielski przypomniał, że w Polsce kończy się właśnie sezon na ogródki gastronomiczne. W związku z tym rząd musiał zastanowić się nad nową działalnością lokali. Minister wyjaśnił, że ogródki „zapewniały większy poziom bezpieczeństwa i mniejsze ryzyko transmisji koronawirusa”. Dlatego też godziny otwarcia lokali gastronomicznych zostaną ograniczone. Co ważne, ograniczenie to będzie obowiązywało tylko w strefach żółtej i czerwonej.

Ponieważ imprezy będą się przenosiły do lokali, chcemy, żeby to odbywało się w ograniczonym czasie do godz. 22:00

– powiedział minister