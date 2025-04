Historia trzech mężczyzn, którzy przypadkiem dowiedzieli się o swoim istnieniu, to gotowy materiał na film. I taki właśnie powstał, ale scenariusz do niego napisało samo życie.

Reklama

Tym, co szczególnie szokuje jest nie tylko fakt rozdzielenia rodzeństwa, lecz także powody, dla których to uczyniono. Trudno też mówić o szczęśliwym zakończeniu.

Przypadkiem okazało się, że 19-latek ma brata

19-letni Bobby Shafran o swoim bracie dowiedział się w dość nietypowy sposób. Gdy dostał się do szkoły Sullivan County Community College w Catskill okazało się, że część osób rzekomo rozpoznawała nowego studenta, jednak wołano na niego „Eddy”. Gdy uparcie twierdził, że ma na imię Bobby, postanowiono przedstawić go Eddy'emu. Mężczyźni okazali się być do siebie bardzo podobni, niemal identyczni.

Ich historia brzmiała tak nieprawdopodobnie, że rozpisywały się o niej wszystkie gazety w USA. Chłopcy urodzili się w Nowym Jorku w 1961 roku. Gdy doszło do spotkania braci, mieli oni po 19 lat.

Wkrótce okazało się jednak, że mają jeszcze jednego brata.

Wkrótce ujawnił się trzeci mężczyzna, który okazał się bratem

Historię rozdzielonych tuż po urodzeniu braci przeczytał David. Ze zdumieniem stwierdził, że on także wygląda jak ich bliźniak. Dokładna data i miejsce urodzenia nie pozostawiały złudzeń. Postanowił więc skontaktować się z bohaterami artykułu.

Szybko okazało się, że mężczyźni mieli podobne zainteresowania. W szkole trenowali zapasy, pociągały ich starsze od nich kobiety, a nawet palili papierosy tej samej marki. Wszyscy trzej byli podobni do siebie z wyglądu, jak również z zachowania.

Dlaczego chłopców rozdzielono?

Z pozoru zrobiono to z uwagi na ich dobro. Twierdzono, że tylko w ten sposób będą mieli oni szansę na adopcję. Ich matka zaszła w ciążę gdy była nastolatką, od razu zdecydowała, że nie będzie wychowywać chłopców.

Po latach okazało się jednak, że powody ich rozdzielenia były inne. Przeprowadzono eksperyment, umieszczając każdego z nich w rodzinie o innym statusie społecznym by obserwować, jak to wpłynie na ich życie. Przez pierwsze 10 lat życia chłopcy byli badani przez specjalistów. Rodzicom adopcyjnym tłumaczono, że jest to standardowa procedura.

Chciano w ten sposób sprawdzić, czy większy wpływ na życie człowieka ma jego natura, czy wychowanie. Wyniki badań zostały jednak utajnione do 2066 roku.

Mężczyźni nie chcieli utrzymywać kontaktu z matką



Okazało się, że każdy z chłopców miał problemy natury psychicznej. Eddy cierpiał na chorobę afektywną dwubiegunową, w 1995 roku popełnił samobójstwo.

Bracia podjęli się prowadzenia wspólnego biznesu, jednak wkrótce zmuszeni byli go zamknąć. Okazało się, że mają problemy z dogadaniem się.

Ze swoją biologiczną matką spotkali się tylko raz, w 1980 roku, jednak żadna ze stron nie zdecydowała się na utrzymanie kontaktu.

Ich historię opowiedziano w filmie dokumentalnym „Bliscy nieznajomi” (Three Identical Strangers) z 2018 roku.

Reklama

To też może cię zainteresować:Te zdjęcia dzieli 25 lat. Rozczulająca podróż w czasie stała się hitem internetuKobieta zobaczyła swoje zdjęcie sprzed kilku lat i się przeraziła. Od razu poszła do lekarzaPokazał, jak myje swoje dredy po 10 latach. Widok zdecydowanie nie jest najprzyjemniejszy