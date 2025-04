II etap odmrażania gospodarki, który wchodzi w życie już 4 maja, zakłada m.in. otwarcie galerii handlowych. Gdy tylko rząd ogłosił swoje decyzję, pojawił się cały szereg informacji, że nie wszystkie sieciówki zamierzają działać na zasadach, jakie obowiązywały sprzed czasów pandemii.

Reklama

Marka Quiosque zamyka sklepy w galeriach handlowych

Bydgoska firma PBH, do której należy m.in. odzieżowa marka Quiosque, nie wznowi działalności w 1/3 swoich sklepów. Oznacza to, że aż 32 sklepy zostaną zlikwidowane. Z prostego powodu - mniejsza ilość klientów oznacza mniejszą sprzedaż - sklep nie będzie w stanie pokryć kosztów najmu.

Firma jednocześnie poinformowała wybrane galerie, że jest gotowa do negocjacji czynszu na nowych zasadach.

Na podstawie doświadczeń branży handlowej w Chinach, a także w Niemczech wiemy, że po otwarciu centrów handlowych ruch w tych sklepach jest o 70 proc. niższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Przy takiej skali wejść, nie będziemy w stanie pokryć stawek czynszu wynikających z dotychczasowych umów handlowych. Chcąc przetrwać na rynku i obronić miejsca pracy, musimy jak najszybciej dostosować warunki prowadzenia działalności handlowej do nowej rzeczywistości. W szczególności dotyczy to kosztów najmu. - powiedziała Agnieszka Krzywańska dyrektor zarządu PBH (wiadomoscihandlowe.pl).

I dodaje, że najlepsze miesiące sprzedażowe, czyli czas kiedy towar sprzedawany jest z pełną marżą, już minęły. Zwłaszcza, że klientki Quiosque przychodzą głównie po ubrania i dodatki na różnego rodzaju rodzinne uroczystości - a tych w tym sezonie będzie o wiele mniej.

Giganci odzieżowy wycofują się z centrów handlowych

Quiosque to nie jedyna marka, która podjęła takie kroki. 40 sklepów w różnych centrach handlowych zamknął Empik, a koncern LPP, właściciel takich marek jak Mohito, Reserved, House i Cropp wypowiedział już umowę najmu w 1/3 swoich sklepów. Marka Ochnik z kolei nie otworzy co piątego swojego sklepu. Sprzedaż ma się przenieść głównie to internetu.

Przypomnijmy, że od 4 maja znów będzie można robić zakupy w centrach handlowych. Obowiązywać będą jednak ściśle ustalone zasady m.in. obostrzenia w ilości klientów przebywających w tym samym czasie w sklepie.

Wszyscy - i klienci i pracownicy muszą nosić maseczki ochronne. Nie będą działały kina, strefy wypoczynku, kluby fitness, biura podróży oraz salony kosmetyczne i fryzjerskie.

Reklama

Więcej informacji:

Przez koronawirusa zmienił się model sprzedaży - sieciówki wycofują się z galerii

Kiedy otwarte zostaną restauracje i salony fryzjerskie?