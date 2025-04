Premier Grecji, Kyriakos Mitsotakis w telewizyjnym orędziu zapowiedział stopniowe łagodzenie obostrzeń wprowadzonych 23 marca w związku z pandemią koronawirusa.

To nie jest jeszcze epilog tej przygody, lecz jej kontynuacja. Wyjście z kwarantanny będzie się odbywało krok po kroku. Nikt nie może wykluczyć ryzyka, że zagrożenie powróci. Powrót do normalnego życia nie może prowadzić do nawrotu epidemii.