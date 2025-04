W Polsce nakaz zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych obowiązuje od 16 kwietnia. W tej chwili konieczne jest noszenie maseczek lub chustek w zamkniętych przestrzeniach. Na świeżym powietrzu nie musimy zasłaniać twarzy. Rząd jednego z włoskich kurortów z kolei poszedł o krok dalej i u nich nakaz zakrywania nosa i ust obowiązuje również na plażach.

Nakaz zakrywania ust i nosa na plaży

Obowiązek noszenia maseczki na plaży wprowadziły władze obleganej przez turystów nadmorskiej miejscowości Meta na Półwyspie Sorrentyńskim, na południu Włoch.

Burmistrz miasteczka Meta Giuseppe Tito wydał oświadczenie, że w tym kurorcie maseczkę trzeba zakładać zawsze, gdy wstaje się ze swojego leżaka bądź łóżka do opalania, by przejść się po plaży. Nie jest konieczna tylko podczas kąpieli w morzu.

Moje rozporządzenie jest niewątpliwie surowe, ale lepiej zrobić to teraz i uniknąć zamykania gospodarki we wrześniu - powiedział burmistrz, cytowany przez włoskie media

Ponadto Tito poinformował również, że wstęp na plaże Mety w godzinach od 20:00 do 6:00 jest bezwzględnie zakazany. Ma to na celu niedopuszczenie do zbiorowych zabaw i skupisk ludzi, którzy mogą przyczynić się do szybszego rozprzestrzeniania się wirusa.

Na właścicieli i najemców plaż nałożono obowiązek respektowania nowych przepisów. Jeśli nie zastosują się do wytycznych, plaże zostaną zamknięte na 5 dni. Dodatkowo ich właściciele zapłacą karę pieniężną 2,5 tys. euro, czyli prawie 10 tys. zł.

To właśnie na plażach słońce, morze i relaks sprawiają, że zapomina się o obowiązku zachowania ostrożności, jaką wykazywaliśmy dotąd. A plaże są bardziej zatłoczone niż restauracja - stwierdził burmistrz Tito

Decyzja burmistrza nie ucieszyła turystów i mieszkańców Mety, którzy w mediach społecznościowych dali upust swojemu niezadowoleniu. Ich zdaniem noszenie maseczki na plaży uniemożliwia komfortowy wypoczynek.

- Przecież w tym idzie się podusić! To jakaś głupota! - W maseczce na 30-stopniowym upale? Świetny pomysł, nie ma co. - Udusić się można. Skrajna głupota - czytamy na Twitterze

