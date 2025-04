Koronawirus uderza od kilku tygodni ze zdwojoną siłą. W Polsce codziennie pojawia się najwięcej nowych przypadków zakażeń od samego początku pandemii, a wysokie temperatury i bezchmurne niebo nie sprzyjają niestety utrzymywaniu dystansu społecznego - co widać na przykład po polskich plażach i największych turystycznych miejscowościach.

Na szczęście wiele wskazuje na to, że już niedługo możemy spodziewać się szczepionki przeciw koronawirusowi. Jak mówi unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides w niemieckiej gazecie „Handelsblatt”, szczepionki możemy spodziewać się już w ciągu najbliższych miesięcy.

Szczepionka na koronawirusa gotowa pod koniec roku

Póki co rokowania są niezwykle ostrożne, ale według Kyriakides pierwsza szczepionka może być gotowa już pod koniec tego roku lub na samym początku przyszłego. Podobne sygnały płyną także od innych specjalistów. Włoski minister zdrowia Robert Speranza podobnie wypowiadał się o szczepionce kilka dni temu.

Komisja Europejska porozumiała się z jedną z firm produkujących szczepionki - 300 milionów dawek zostanie zakupionych od firmy Sanofi. Ciągle prowadzone są rozmowy także z innymi markami.

Jeśli szczepionka przeciw Covid-19 okaże się skuteczna i przede wszystkim bezpieczna dla zdrowia, to Komisja Europejska będzie miała prawo do zakupu szczepionek w imieniu wszystkich państw UE. Planuje się jednak, by wszystkie kraje Unii miały też taką możliwość.

W Polsce na dzień dzisiejszy odnotowano ponad 53 tysiące przypadków zachorowań na koronawirusa. Od dwóch tygodni sytuacja pogarsza się - prawie codziennie testy wykazują 600 nowych zachorowań.

Źródło: tvn24.pl

