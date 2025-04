Mała i zgrabna pufa to idealny dodatek do niewielkich mieszkań - to zawsze dodatkowe miejsce do siedzenia np. dla gości, a zajmuje o wiele mniej miejsca niż fotel. W dużych przestrzeniach z kolei doskonale spełni swoją rolę jak podnóżek.

Do sklepów Pepco właśnie trafiły niewielkie pufy w kształcie sześcianu w dwóch neutralnych kolorach. Dostępne będą w sprzedaży od 8 do 21 kwietnia 2021.

Pufa z pojemnikiem i kieszonką Pepco

Pufa z najnowszej kolekcji marki Pepco może pełnić nie tylko rolę siedziska, ale również pojemnika - górna część jest otwierana, a więc z powodzeniem pomieści wszystkie drobiazgi, które często nie mają swojego konkretnego miejsca w domu czy mieszkaniu. Schowasz w niej np. zabawki dziecka, gazety albo ciepły pled.

Pufa dostępna jest w dwóch kolorach: chłodny, szarym, melanżowym i ciepłym, jasnobeżowym. Ma wymiary 40x40x40 cm. Jej maksymalne obciążenie wynosi 80 kg.

fot. Szara pufa z Pepco/Materiały prasowe

Co jeszcze znajdziesz w najnowszej kolekcji Pepco?

Wszystkie dodatki i meble w pierwszej wiosennej kolekcji utrzymane są w prostym, minimalistycznym stylu. Dominują trzy kolory:

biały,

szary,

czarny.

Hitem gazetki jest nie tylko pufa, ale również stołek na drewnianych nogach z wygodnym siedziskiem - dostępny w wersji szarej i czarnej, porcelanowe wazony z ciekawą fakturą, srebrne i złote osłonki na doniczki, metalowe lamki do ogrodu albo na balkon oraz bambusowe pojemniczki do przechowywania.

