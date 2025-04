13 października rząd Czech zadecydował o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń związanych z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w kraju. Od czwartku, 15 października zamknięte zostaną szkoły, restauracje, bary i kluby.

Reklama

Nowe obostrzenia w Czechach od 15 października

Czeski rząd zakazał również spożywania alkoholu w miejscach publicznych i wzmógł nakaz zasłaniania ust i nosa. Należy to robić również na przystankach komunikacji miejskiej, a nie tylko w zamkniętych przestrzeniach publicznych. Od 15 października do 3 listopada zgromadzenia publiczne zostają ograniczone do maksymalnie 6 osób.

Zamknięcie szkół w Czechach od 15 października



Do tej pory w Czechach szkoły wyższe, uniwersytety, a także szkoły średnie pozostawały na nauce zdalnej, zaś szkoły podstawowe prowadziły zajęcia w trybie mieszanym. Połowa uczniów była na zajęciach w szkole, a połowa online. Od 15 października szkoły wszystkich poziomów mają jednak przejść na naukę zdalną. W trybie stacjonarnym funkcjonować będą jedynie przedszkola.

Czesi oficjalnie potwierdzili, że zmagają się z drugą falą epidemii koronawirusa. Od marca odnotowano tam już 130 tys. zachorowań na Covid-19. Z powodu choroby zmarło 1109 pacjentów. Nowe obostrzenia panować będą w kraju do 3 listopada 2020 roku. Szkoły z kolei wrócą do poprzedniej formy funkcjonowania już 1 listopada.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z Polski i ze świata:

Dramatyczny apel lekarki SOR: "Jesteśmy na krańcu naszej wytrzymałości"

Nawet 200 tysięcy nowych zakażeń dziennie? Matematycy podają prognozy dla Polski

Policja wystawia mandaty za brak maseczki. "Skończyła się taryfa ulgowa"

Dr Grzesiowski ostro o strategii rządu: to szkoły są przyczyną dużego wzrostu zakażeń