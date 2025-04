Od początku epidemii pracownicy sklepów spożywczych i dyskontów, mają ręce pełne roboty. To w końcu nieliczne miejsca otwarte dla klientów. Kuszą więc promocjami i zachęcają, by zrobić zakupy właśnie u nich.

W miniony weekend, korzystając z rzadkiej handlowej niedzieli, Biedronka zorganizowała akcję promocyjną pod nazwą „Białe noce”. Każdy klient, który kupił 20 produktów (choćby najtańszych), za 3 z nich nie płacił. Wybierając 20 produktów, nie płaciłby oczywiście za 3 najtańsze, gdyby nie błąd systemu....

Awaria w Biedronce ucieszyła wielu klientów



Błąd systemu sprawił, że zamiast jako darmowe liczyć produkty najtańsze, za darmo kasował... najdroższe. Mogło się okazać, że klient, kupując 20 batonów + 3 drogie produkty np. z działu z elektroniką, to właśnie za elektronikę nie płacił nic.

Wielu klientów szybko zorientowało się, że tak właśnie działa system i wracało do sklepu, by „kupić” kolejną partię drogich produktów lub wręcz krążyło od sklepu do sklepu, poszukując wartościowych rzeczy, gdy półki jednego sklepu już świeciły pustkami. Rekordziści za produkty, których cena na półce wynosiła 1000 zł, płacili jedynie 20 zł. Wystarczy, że do koszyka wrzucili 20 innych produktów wartych 1 zł każdy.

Jak donosi serwis finanse.wp.pl, także sprzedawcy ochoczo korzystali z promocji. Awaria trwała przez kilka godzin, bo nawet gdy kasjerzy zorientowali się, była noc, a więc menadżerowie nieobecni w sklepach nie mogli zareagować na czas. Akcja promocyjna z pewnością ucieszyła wielu klientów, którzy nie spodziewali się tak dużych rabatów.

Nie wiadomo, jakie straty z tego tytułu poniosła sieć sklepów Biedronka. Jak dotąd nie skomentowała sprawy.

