Ministerstwo zdrowia od kilku tygodni apeluje do Polaków, by w tym roku przyjęli szczepionkę na grypę. Ma to pomóc w powstrzymaniu drugiej fali epidemii koronawirusa i rozróżnieniu pacjentów z tymi dwoma schorzeniami. Obywatele najwyraźniej wzięli sobie słowa ministra do serca, bo w większości aptek kupienie szczepionki na grypę jest coraz trudniejsze. Farmaceuci boją się, że nie wystarczy specyfiku dla wszystkich zainteresowanych.

Brakuje szczepionek na grypę w Polsce

Jak informuje RMF FM, farmaceuci przyznają, że niemal od razu sprzedają wszystko, co udaje im się zdobyć w hurtowniach. Jeden z kierowników apteki w Warszawie zdradził, że w ciągu zeszłego tygodnia sprzedał tyle szczepionek, co w całym zeszłym roku.

Farmaceuta dodał również, że w hurtowniach już widać problemy z dostępnością szczepionek, a na nowe dostawy trzeba się zapisywać z wyprzedzeniem. Kto najchętniej szczepi się na grypę w tym roku? Według RMF FM, szczepionkę kupują głównie osoby starsze, bo dla nich szczepienie jest refundowane.

Minister Niedzielski o szczepieniu na grypę



Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej, dotyczącej jesiennej fali koronawirusa powtarzał, że każdy, kto chce się zaszczepić na grypę, będzie miał taką szansę.

Nie jest prawdą, że ministerstwo chce, żeby tych szczepień było 2 miliony, bo oczywiście chcemy, żeby było więcej. Będę namawiał wszystkich moich kolegów z rządu, struktur państwowych, do tego, żeby się szczepili - wyjaśnił Niedzielski w rozmowie z RMF FM

Epidemiolodzy, którzy zajmują się grypą mówią, że w Polsce w tym roku będzie potrzeba ok. 3 mln szczepionek, by móc zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec ewentualnej epidemii.

