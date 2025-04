Nowy minister zdrowia Adam Niedzielski podczas oficjalnej konferencji prasowej 3 września poinformował, jak rząd przygotowuje się do walki z epidemią koronawirusa jesienią. Polityk nie zaprzecza, że najbliższe miesiące będą od nas wymagać specjalnej ostrożności.

Minister przyznał również, że tym razem, w przeciwieństwie do wiosennej fali zachorowań, rząd nie zamierza wprowadzać drugiego lockdownu, a skupić się przede wszystkim na obserwowaniu lokalnych ognisk zachorowań i zduszeniu ich w zarodku.

Nowa strategia to pewnego rodzaju zmiana filozofii, podejścia do walki z koronawirusem. Mamy za sobą etap obrony przed pandemią, gdzie stosowaliśmy bardzo ostre środki, teraz zmieniamy charakter naszego reagowania. Odchodzimy od środków, które są stosowane w ujęciu ogólnokrajowym do środków, które są dedykowane do regionów i skali zjawiska

- tłumaczył