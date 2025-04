Niby mróz i śnieg są w naszej strefie klimatycznej dość normalnym zjawiskiem, a zimy i tak bywają o wiele lżejsze, niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu... Ale nie oznacza to wcale, że nie mamy prawa ponarzekać razem na pogodę!

Chyba wszystkie znamy to okropne uczucie, gdy rano trzeba wystawić piętę spod ciepłej kołdry, aby wynurzyła się na ten lodowaty i nieprzyjazny świat-poza-łóżkiem. Albo tę narastającą frustrację, gdy sypiący śnieg zacina w oczy, a pod stopami momentalnie zmienia się w szarą breję. Lub nerwowy tupot na przystanku, gdy w czasie mrozów tramwaj spóźnia się choćby o 3 minuty. Albo rozpaczliwe marzenia o puchatym kocyku i litrowym kubku gorącej herbaty, gdy właśnie trzeba wyjść z domu i iść do szkoły/pracy. Albo gwałtowną potrzebę przytulenia się do przyjacielskiego grzejniczka. Lub wieczór spędzany wyłącznie w towarzystwie termoforu i serialu, bo ujemna temperatura nie zachęca do wyjścia i spotkania się ze znajomymi.

Wymieniać można jeszcze długo. Wszystkie z redakcji podpisujemy się pod stanowczym stwierdzeniem: zima trwa zdecydowanie za długo!

W ramach rozgrzewki i pocieszenia, zebrałyśmy dla was 12 rozczulających zdjęć. Po ich obejrzeniu z pewnością poczujecie się choć odrobinkę lepiej.

1. Tylko kawa może nas uratować...

...ewentualnie gorąca herbata. Albo litr grzańca. A najlepiej od razu ze trzy.

2. Czy kiedy zamknę oczy i zacznę wmawiać sobie...

...że jest mi ciepło, to nagle temperatura na zewnątrz wzrośnie chociaż do akceptowalnych 15 stopni?!

3. Bez ekwipunku nigdzie się nie ruszam!

Nieważne, że na termometrze dopiero -1. Wewnątrz czuję się, jakby było -30, ok?!?

4. O matko, jak ja strasznie cierpię...

...kiedy jest zimno, aż mnie boli! Serio! Właśnie coś strzyknęło mi w lewym kolanie. To na pewno początki reumatyzmu!

5. Boże Narodzenie to jedyny pozytywny aspekt zimy!

No i może świąteczne sweterki. I cieplutkie kocyki. I wielkie kubki z herbatą malinową. I termoforki. I grube skarpetki. I długie wieczory.

6. Czy ktoś mnie przytuli?!

Rozpaczliwie potrzebuję, aby obok mnie znalazł się jakiś duży ogrzewacz. Najlepiej w temperaturze 36,6. A jeśli nie, to będę zmuszona przytulić się sama...

7. Właśnie przeżywam surwiwalową przygodę

Wyjście do sklepu w taką pogodę jest co najmniej tak pełne wyzwań, jak wyprawa na Mount Everest. A może nawet bardziej?! W końcu nie mam niezbędnego wyposażenia!

8. Jak cudownie! Nie ruszam się do marca!

A najlepiej - do maja. Zapadnę w sen zimowy. Jak niedźwiedź. Nie ruszam się stąd, nic mnie do tego nie zmusi. No, może tylko brak czekolady i krówek w szafce...

9. Czy właśnie płatek śniegu spadł na mój nos?

Zaraz na pewno będzie ich milion i rozmażą mi cały makijaż. Uwielbiam wyglądać w pracy jak panda...

10. Zanim wyjdę, muszę dokładnie zbadać teren

Jeśli jest -5, biorę urlop na żądanie!

11. Tak stylowo chciałabym wyglądać zawsze...

...niestety, zazwyczaj przypominam napompowaną śnieżną kulę z czapką niechlujnie utkniętą na samym czubku głowy. W zimowej kurtce czuję się jak salceson. Ale przynajmniej jest ciepło.

12. Czy właśnie słyszę trzaskający mróz?

Lepiej dobrze się zabezpieczę. W nocy może być -30!

