Te słodkie maleństwa podbiją chyba każde serce! Nie potrafię przestać się nad nimi rozczulać - nawet podczas tworzenia tego rankingu cała redakcja śmiała się z moich "ochów i achów" nad uroczymi zwierzętami. Oto całkowicie subiektywny ranking 10 najpiękniejszych zwierzaków z Instagrama - czyż nie są przesłodkie?

10. Mały gorylek

W jego spojrzeniu jest coś całkowicie urzekającego, a jednocześnie... ludzkiego! Gorylek został nazwany "Małym Panem Mjukuu" - wyrośnie z pewnością na największego przystojniaka w stadzie!

9. Słodki królik z łatką na oku

Czy można nie pokochać tego maleńkiego, puchatego króliczka? Jego łatka na oku kojarzy nam się odrobinę z... piratem!

8. Świnka Piggy Spears

Miniaturowe świnki cieszą się coraz większą popularnością. Na zdjęciu królowa Instagrama - Miss Piggy Spears. Jej wszędobylski ryjek został sfotografowany przez właścicielkę setki razy, ale nie przestaje rozczulać!

7. Grubiutki królik

Uroczy królik o nieco szalonym wyrazie pyszczka to bohater wielu... selfie. A może wypadałoby nazwać je raczej "animalfie"? Zwierzak na niektórych fotkach gra nawet w piłkę!

6. Rozczulający szczeniak

Wiem o tym, że śliczne szczeniaki zdecydowanie wiodą prym w rankingu, ale nie mogę nic na to poradzić - ten widok mówi, że psiak naprawdę jest najlepszym przyjacielem człowieka!

5. Suczka o wielkich oczach

Ta mała dama ma tak proszący wzrok, że nie sposób jej odmówić... Czy te psie oczy mogą kłamać?

4. Jeż pigmejski

Jestem zagorzałą fanką jeżyków! Wprawdzie nie posiadam własnego, ale to moje skryte marzenie - może kiedyś się spełni? Jeż Matthew aż kusi do realizacji tego pragnienia!

3. Śpiący kociak

Właściciele kotów dobrze wiedzą, że te zwierzaki potrafią spać w różnych, czasem dość nieoczekiwanych pozycjach. Ten kociak jest tego żywym przykładem!

2. Waleczna świnka morska

Ta świnka morska pokona na pewno każdego przeciwnika! Jej waleczność może być tak rozczulająca, że nikt nie pozostanie obojętny!

1. Słodki szczeniak

To od kilku miesięcy mój ulubiony instagramowy zwierzak. Co może wyrażać jego poza? "To nie byłem ja!", "Poddaję się!", a może "Pogłaszcz mnie po brzuszku"?

