1 września do placówek oświatowych wrócą miliony dzieci, które przed wakacjami realizowały naukę w trybie zdalnym. Im bliżej początku roku szkolnego i przedszkolnego, tym więcej obaw rodziców i nauczycieli.

Na razie trudno stwierdzić, jak wiele zakażeń notuje się wśród dzieci, do tej pory jedynie krakowski oddział sanepidu zaczął podawać statystyki dotyczące infekcji wśród dzieci. Co dziesiąty pacjent to osoba poniżej 18. r.ż.

Przedszkolak z koronawirusem, a dzieci na kwarantannie

We wtorek 25 sierpnia br. poinformowano o zakażeniu koronawirusem u dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 56 w Gdyni Cisowej. Nauczyciele, którzy mieli kontakt z dzieckiem, pracownicy obsługi, a także 9 dzieci i ich rodziny zostali skierowani na kwarantannę. Wszystkim osobom zostaną wykonane testy.

Sama placówka natomiast nie została zamknięta. Jak przekonuje dyrektor przedszkola, wśród rodziców dzieci uczęszczających do placówki nie ma paniki. Kolejnego dnia do przedszkola przyprowadzono 25 dzieci, w ostatnich dniach było ich około 30.

Wprowadziliśmy reżim sanitarny, którego założenia były przygotowane już w maju. - powiedziała Katarzyna Rutz, dyrektor placówki.

Decyzją sanepidu placówka funkcjonuje normalnie, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Dyrektor placówki od razu poinformowała służby sanitarne o zagrożeniu.

Jak zapewnia rzecznik Urzędu Miasta Gdynia, miasto robi wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym i ich opiekunom:

Tego typu sytuacje zawsze są niepokojące. Miasto Gdynia we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz dyrektorami przedszkoli wdraża jednak wszelkie środki, by w czasie pandemii zapewnić możliwie najbezpieczniejsze warunki nauki i opieki nad maluchami. - powiedziała Agata Grzegorczyk, rzeczniczka prasowa UM Gdynia.

Źródła: Wyborcza.pl, tvn24.pl

