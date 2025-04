Ponowne zakażenie się koronawirusem jest nie tylko niewykluczone, ale bardzo prawdopodobne. Okazuje się, że odporność na wirusa SARS-CoV-2 jest krótkotrwała, podobnie jak w przypadku innych podobnych patogenów.

Reklama

Zapewne wszyscy doskonale pamiętają głosy, które pojawiały się w pierwszych dyskusjach na temat epidemii SARS-CoV-2. W obawie przed zatłoczeniem szpitali i niewydolnością systemu ochrony zdrowia sądzono, że infekcję lepiej przejść na początku, gdy jeszcze będą środki na leczenie. Ten sposób myślenia wydaje się być nieaktualny z dwóch powodów.

Po pierwsze: czarny scenariusz dotyczący braku sprzętu w szpitalach na szczęście jak dotąd się nie sprawdził. Po drugie: właśnie dowiedziono, że mimo przejścia infekcji w niedługim czasie można zarazić się ponownie. Odporność na koronawirusa jest krótsza niż sądzono?

Naukowcy dowodzą, że można ponownie zarazić się koronawirusem

Przypadek 33-latka z Hongkongu pokazuje, że kolejna infekcja w przypadku koronawirusa jest możliwa. Mężczyzna był hospitalizowany w marcu tego roku, wykazywał wówczas łagodne objawy COVID-19. Po 4 miesiącach ponownie uzyskał dodatni wynik w teście.

Eksperci są pewni, że zaraził się ponownie, ponieważ zbadali genom wirusa za pierwszym i za drugim razem. Zarazki różnią 24 mutacje. Oznacza to, że to zupełnie nowa infekcja. Tym razem pacjent przechodzi infekcję bezobjawowo.

Ten przypadek dowodzi, że przynajmniej niektórzy pacjenci po przechorowaniu nie zyskują odporności na całe życie. - powiedział Kelwin To, mikrobiolog kliniczny z Uniwersytetu w Hongkongu.

Przypadków, w których ponownie stwierdzono zakażenie koronawirusem było więcej, jednak ten jest pierwszym, w którym zbadano genom wirusa obu infekcji. Dopiero to dało podstawę do tego by sądzić, że osoba wcześniej chorująca na COVID-19 przechodzi kolejną infekcję.

Tym samym autorzy publikacji na temat powtórnego zakażenia (została przyjęta do recenzji w czasopiśmie „Clinical Infectious Diseases”) sugerują, że odporność stada nie wyeliminuje SARS-CoV-2. Oznaczałoby to, że nawet jeśli większość populacji zarazi się koronawirusem, ludzie nie nabędą trwałej odporności.

Najprawdopodobniej artykuł ukaże się po recenzji, tymczasem jednak informacje podane do wiadomości publicznej znane są jedynie z komunikatu prasowego. Wnioski z badań do tej pory zostały skomentowane jedynie przez autorów badania.

Z drugiej strony nie brakuje głosów ekspertów którzy twierdzą, że być może 33-latek z Hongkongu jest przykładem osoby, która nie ma dobrej odpowiedzi immunologicznej na pierwszą infekcję. Być może jest to jeden z wyjątków od reguły.

Reklama

To też może cię zainteresować:Zaskakujące wyniki badań: koronawirusem zarażamy się głównie w domachWiceminister finansów: drugi lockdown to czarny scenariusz, ale niewykluczonyUdawał psa, żeby... nie zakładać maseczki ochronnej. Zostanie ukarany za zakłócanie porządku