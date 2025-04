Podczas sierpniowej konferencji Dariusz Piontkowski podzielił się pomysłem wprowadzenia obowiązkowych maseczek w szkołach, opowiedział też o zasadach bezpieczeństwa i o tym, że decyzją resortu szkoły są przygotowane na 1 września. Czy na pewno?

Rodzice uczniów są pełni mieszanych uczuć, a Minister Edukacji nie daje pola do dyskusji. Wyznał, że „wsłuchuje się w głosy tych, którzy mówią, co jeszcze można zrobić, by w szkołach było bezpiecznie, a zatem powrót do teoretycznie w pełni stacjonarnej nauki jest jego zdaniem wcielany w życie.

Musimy sobie zdawać sprawę, że otwarcie szkół jest związane z otwarciem całego społeczeństwa. Przecież nikt dziś nie mówi o zamykaniu sklepów, komunikacji publicznej. Skoro mogą funkcjonować inne instytucje publiczne, nie ma powodów, by nie mogły funkcjonować szkoły - zauważył.

Czy maseczki będą obowiązkowe w szkołach?

Szef resortu przekazał też nowe przepisy, które będą obowiązywać w żłobkach i przedszkolach oraz postępowanie w przypadku podejrzenia zarażania koronawirusem. Zwrócił uwagę, że jeżeli są nieco słabsze objawy u dziecka, a więc źle się czuje, „to bezpieczniej będzie zarówno dla niego, jak i dla jego kolegów i koleżanek, jeśli zostanie w domu”. Rodzice są zobowiązani do skontaktowania się z lekarzem i posłuchania jego rady, co dalej zrobić z dzieckiem.

Dziecko zakażone i jego rodzice podlegają kwarantannie. Jeśli podczas kwarantanny nie będzie poważniejszych oznak chorobowych, po 14 dniach dziecko może wrócić do szkoły. To Inspektor Sanitarny będzie decydował o przejściu na system mieszany lub naukę zdalną w konkretnych szkołach - ogłosił Piontkowski.

Padło też pytanie o zakrywanie ust i nosa - niedawno informowałyśmy o tym, że w niektórych szkołach Sanepid podjął decyzję o noszeniu maseczek nawet w trakcie lekcji. Z kolei Piontkowski jeszcze niedawno zapowiadał, że nie będzie się dzieciom mierzyć temperatury ani nakładać takiego obowiązku odgórnie. Taki mętlik informacyjny doprowadza do powstawania kilku teorii - a ostateczna odpowiedź, czy maseczki będą obowiązkowe w szkołach, ma być podana na dniach.

Przynajmniej w tych największych szkołach wydaje się, że ma to uzasadnienie (...). W mniejszych szkołach wydaje się, że zagrożenie jest dużo mniejsze i tam być może takiego obowiązku nie będzie - powiedział Piontkowski.

Dziecko ma mieć własne podręczniki i przybory

Kolejna poruszona kwestia to posiadanie przyborów i podręczników szkolnych przez ucznia - do niedawna część z nich była wspólna i korzystało z nich wiele dzieci, a teraz każdy uczeń ma być wyposażone we własne komplety, by ograniczyć możliwość zakażenia się wirusem.

Zastanawiający jest problem bezpieczeństwa nauczycieli, zwłaszcza przedszkolnych i żłobkowych, których praca wymaga bliskości z maluchem: w imię bezpieczeństwa i zasady zachowywana dystansu w teorii opiekunka powinna odtrącić płaczącego 2-latka, gdy ten potrzebuje pocieszenia. Każdy nauczyciel czy „ciocia” musi mieć przyłbice lub maseczkę i często myć ręce - najlepiej po każdym kontakcie.

👉 Zmieniona organizacja opieki w przedszkolach. Aktualizacja wytycznych @GIS_gov - najważniejsze informacje ❗️ Więcej ➡️ https://t.co/E4M22DfyGK #bezpieczeństwo #przedszkole pic.twitter.com/nYSs8GCxNd

— Ministerstwo Edukacji Narodowej (@MEN_GOV_PL) August 26, 2020

Źródło: wp.pl, PAP.

