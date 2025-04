Jak zorganizować czas dzieciom w domu na czas zamknięcia szkół i przedszkoli? Dzieci mogą ucieszyć się na wieść, że będą sprawować władzę na telewizorem - miej na oku, co oglądają, lub zaproponuj sama nowe tytuły. Wybrałyśmy 13 najlepszych na Netflixie.

Część redakcji posiada dzieci w wieku żłobkowym, część w przedszkolnym i szkolnym. Chcąc nie chcąc wiemy, jakie bajki są warte uwagi, a jakie nie. Ty pewnie też. Zasięgnęłyśmy jednak opinii u prawdziwych znawców: 9-latka, 4-latka, i 2,5-latki. Jakie bajki dzieci lubią najbardziej, które zajmują je na długie godziny?

Przygody ciekawskiego samochodzika Tymka, który pokazuje dzieciom zakamarki Pagórkowa, to wesoła historyjka pełna pouczających losowych przypadków, które rozbawią każdego - nawet dorosłego.

Fani puszystych zwierzaków nie przejdą obojętnie obok tej bajki. Trzy kotki: Krakers, Budyń i ich młodsza siostra Pianka codziennie przeżywają niesamowite przygody i rozwiązują różne codzienne problemy, często w absurdalny, ale i kreatywny sposób.

Twórcy tego serialu pewnie nie przewidywali, jak potężną tworzą broń w walce z nudą. Ten serial animowany ma już 7 lat. Nie znamy dziecka, które nie kojarzyłoby Rydera i piesków, które na codzień ratują mieszkańców w imię solidarności społecznej i przekazując przy tym cenne wartości maluchom.

Na Puffin Rock żyje rodzina maskonurów – tata, mama, młodziutka Oona i maleńki Baba. Oona i Baba uczą się wiele o relacjach panujących w rodzinie i wśród przyjaciół. Jak troszczyć się o siebie nawzajem, jak prosić o pomoc, jak szanować potrzeby innych i różne charaktery. Piękny i pozytywny serial.

Same obejrzałyśmy 2 sezony tego serialu animowanego, i to z niekłamanym uśmiechem na ustach. Tytułowa Masza ma sto pomysłów na minutę, a Niedźwiedź opiekuje się nią i ratuje z wielu tarapatów (w które wpędza też innych mieszkańców lasu). Jest to przezabawny i irracjonalny duet, ale jak pięknie zrealizowana opowieść o przyjaźni!

Nie do końca pojmujemy fenomen tej kreskówki, ale maluchy wprost uwielbiają przygody różowej świnki i jej rodziny. Serial jest produkowany od ok. 15 lat i cieszy się niesłabnącą popularnością mimo różnych kontrowersyjnych wypadków przy pracy (niektórych odcinków zakazano emitować w Chinach z powodu pokazywania broni czy nagości).

Frytka jest suczką rasy mops, która z radością chodzi do przedszkola. Na co dzień towarzyszy jej Kartofelcia - mała myszka, z którą się nie rozstaje, bo ta mieszka w jej kieszeni. Pozytywna historia o nietypowej przyjaźni i łamaniu granic.

Bezapelacyjnie ta bajka jest wymieniana jako jeden z ulubionych seriali animowanych małych chłopców. Heroiczny Sam gasi pożary, ratuje ludzi, zwierzęta i jest wzorem godnym do naśladowania. Na ekranie mali widzowie podglądają też losy jego przyjaciół i relacje między nimi. Uczą się, że warto być szlachetnym.

Bohaterami kreskówki jest 3 dzieci, które nocą aktywują swoje bransoletki połączone z ich piżamami i zamieniają się w Pidżamersów. W tym czasie walczą z przestępcami i przeżywają niesamowite przygody.

Nie lada gratka dla małych chłopców - grupa samolocików potrafi zmieniać się w roboty i na co dzień odbywają podróże - małe i duże - by m.in. dostarczać dzieciom przesyłki. Po drodze napotykają na różne przeszkody, ale jako zespół zawsze działają razem i wychodzą z tarapatów.

Trochę z sentymentu podeszłyśmy do tego serialu animowanego. Odważna 12-latka Lucky to urodzona liderka. Gdy wraz z ojcem przenosi się z dużego miasta na ranczo, odkrywa moc nowych możliwości. Jej życie zmienia się po spotkaniu dzikiego mustanga - Ducha i rodzi się między nimi wspaniała przyjaźń.

