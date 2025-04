Państwo daje rodzicom możliwość opieki nad dzieckiem i płaci im za ten czas. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest urlop rodzicielski, czy możesz wziąć go w częściach (i w jakich) oraz ile za to dostaniesz.

Czym właściwie jest urlop rodzicielski? Otóż nie ma czegoś takiego jak roczny macierzyński, bo jeśli jesteś na urlopie macierzyńskim, to musisz wiedzieć, że jesteś na nim 20 tygodni, pozostałe 32 to właśnie urlop rodzicielski. A potem - jeśli chcesz/musisz - wracasz do pracy lub bierzesz urlop wychowawczy.

Urlop rodzicielski może być do podziału między rodzicami, np. 16+16, 20+12 itd. Można go podzielić:

na maksymalnie 4 części,

każda z nich nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Możecie wykorzystać urlop rodzicielski jednocześnie, ale wówczas trwa on 16 tygodni. Urlop, z którego nie może korzystać ojciec, to pierwsze 14 tygodni od narodzin dziecka. Kolejne okresy mogą już przejść dowolnie na tatę.

Urlop rodzicielski jest naturalną kontynuacją urlopu macierzyńskiego i stąd mówi się o nich po prostu jak o macierzyńskim. Łączy je pobieranie zasiłku macierzyńskiego.

W rzeczywistości nie trzeba z niego korzystać od razu po macierzyńskim - urlop rodzicielski możesz wykorzystać aż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia.

Co wtedy z zasiłkiem? Nie przepada, jeśli chcesz wrócić do pracy, bo wypłaca go ZUS, a nie pracodawca. Ponadto, urlop rodzicielski możesz wykorzystać do opieki nad dzieckiem lub jako urlop od dziecka, jakkolwiek to brzmi: możesz zatrudnić nianię, posłać dziecko do żłobka lub zaangażować babcie, a sama np. wrócić do pracy w pełnym (bądź nie) wymiarze godzin. Prawo na to zezwala.

Żeby nie było tak łatwo - urlop rodzicielski nie przysługuje każdemu rodzicowi. Prawo do zasiłku macierzyńskiego nabywa się dzięki umowie o pracę lub własnej działalności.

Wniosek o urlop rodzicielski należy złożyć max. 21 dni po porodzie i wówczas najlepiej zadeklarować jego wymiar, bo od tego zależy wysokość zasiłku macierzyńskiego z podziałem na miesiące. Pamiętaj, że masz obowiązek powiadomić pracodawcę o fakcie urodzenia dziecka.

Do wniosku o macierzyński + rodzicielski dołączasz wtedy:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci,

oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego albo z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego, przez drugiego z rodziców dziecka przez okres wskazany we wniosku.

Zasiłek rodzicielski wynosi tyle samo, co zasiłek macierzyński, jeśli matka zadeklarowała po porodzie, że bierze rok urlopu. Jak wiesz, możesz rozbić te 52 tygodnie, ale ma to swoje konsekwencje finansowe. W okresie korzystania z urlopu rodzicielskiego, rodzic otrzymuje zasiłek w wysokości:

80% podstawy wymiaru zasiłku (wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego musisz złożyć nie później niż 21 dni po porodzie),

w wysokości 100% za 6 tygodni rodzicielskiego, a za pozostałą jego część 60% (jeśli wniosek nie będzie złożony w terminie lub tak zadecydował wnioskujący).

Na urlopie rodzicielskim możesz pracować maksymalnie na 1/2 etatu. Musisz wiedzieć, że wówczas ucinasz sobie wysokość zasiłku.

Wysokość zasiłku rodzicielskiego osoby pracującej na część etatu oblicza się, dzieląc wymiar czasu pracy podjętej w czasie urlopu rodzicielskiego, przez wymiar czasu pracy wykonywanej przed pójściem na urlop. Czas spędzony na urlopie rodzicielskim jest również o połowę krótszy - nie musi się to opłacać, prawda?

Jeśli masz możliwość wykonywania zleceń/dzieł, wówczas nazywa się to potocznie dorabianiem na macierzyńskim. Jest legalne, ale to trochę jak stąpanie po kruchym lodzie. Warto pamiętać, że jeśli wykonujesz dorywczo pracę bardzo podobną do tej, którą wykonywałaś przed urlopem u pracodawcy, to możesz narazić się na kary. Także na wypowiedzenie, jak już skończysz zajmować się dzieckiem.

